Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Nguyễn Vân

10:25 | 13/05/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Tạo chuyển biến toàn diện từ nhận thức đến hành động

Trong bối cảnh áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng một cách tiếp cận tổng thể thông qua kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường được ban hành từ đầu năm 2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thiết lập khuôn khổ hành động thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Quảng Ninh đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Phong trào không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, mà hướng tới thay đổi hành vi cộng đồng, đưa việc phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường trở thành thói quen thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường được triển khai theo hướng thực chất, liên tục, tránh hình thức, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Đáng chú ý, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, từ chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến doanh nghiệp và người dân.

Trên cơ sở khuôn khổ hành động đã được thiết lập, Quảng Ninh đặt ra các mục tiêu cụ thể, có lộ trình rõ ràng. Trong năm 2026, địa phương phấn đấu 100% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị, khu du lịch, xã đảo được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn; khu vực nông thôn đạt tối thiểu 90%.

Đến năm 2030, toàn bộ xã, phường, đặc khu tổ chức phân loại rác thải tại hộ gia đình; duy trì hoạt động tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào cuối tuần; chấm dứt tình trạng đổ, đốt rác không đúng quy định trong cộng đồng.

Song song với đó, tỉnh hướng tới giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp trực tiếp, xử lý triệt để các bãi rác không hợp vệ sinh, xóa bỏ các “điểm đen” ô nhiễm môi trường và đóng cửa toàn bộ các bãi rác tự phát.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; bố trí đầy đủ trang thiết bị tại khu dân cư, khu công cộng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về xả rác không đúng quy định.

Đặc biệt, địa phương chú trọng huy động nguồn lực xã hội, kết hợp ngân sách nhà nước với hình thức đối tác công - tư (PPP), đồng thời ưu tiên thu hút đầu tư các cơ sở xử lý chất thải ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, hạn chế tối đa chôn lấp.

Huy động toàn dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Một điểm nhấn quan trọng của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường là huy động sức mạnh toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện.

Ở cấp cơ sở, các địa phương đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào cuối tuần, tập trung làm sạch khu dân cư, đường phố, sông hồ, bãi biển, hệ thống thoát nước, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức cộng đồng.

Cùng với đó, Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý rác thải, từng bước triển khai các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, vận hành hệ thống thu gom, xử lý.

Việc lắp đặt hệ thống camera tại các điểm nhạy cảm về môi trường, kết hợp vận hành đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân cũng giúp tăng cường tính minh bạch, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm./.

Với khuôn khổ hành động thống nhất, mục tiêu cụ thể và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường tại Quảng Ninh đang tạo nền tảng vững chắc để hình thành nếp sống xanh, góp phần nâng cao chất lượng môi trường và phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
(TBTCO) - Trước thông tin "Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
