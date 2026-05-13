Tỷ giá USD hôm nay (13/5): USD tự do giảm nhẹ, DXY bật lên khi lạm phát Mỹ vượt dự báo

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 13/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.123 đồng, giữ nguyên sau khi tăng liên tiếp 11 đồng hai phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.866,85 - 26.379,15 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.330 - 26.360 đồng, tiếp tục lùi 20 đồng hai chiều so với phiên trước đó.

Khảo sát tại các ngân hàng phiên cuối tuần trước cho thấy, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều nhà băng, trong đó, hầu hết tăng kịch trần chiều bán lên 6 đồng. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.099 - 26.379 VND/USD, tăng 6 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. BIDV tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh với mức tăng 16 đồng chiều mua vào, lên 26.139 - 26.379 VND/USD. ACB và Eximbank cùng tăng 10 đồng chiều mua vào, trong khi HSBC tăng 11 đồng.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 12/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đối với đồng EUR, xu hướng điều chỉnh giảm xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá EUR ở mức 30.157 - 31.747 VND/EUR, giảm 14 đồng chiều mua vào và giảm 15 đồng chiều bán ra. BIDV giảm 27 đồng chiều mua vào và giảm 33 đồng chiều bán ra; Sacombank giảm mạnh 51 đồng chiều mua vào và 47 đồng chiều bán ra. Eximbank cũng điều chỉnh giảm sâu tới 85 đồng chiều bán ra EUR.

Với đồng bảng Anh, tỷ giá GBP đồng loạt giảm mạnh tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết ở mức 34.835 - 36.314 VND/GBP, giảm 18 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Eximbank giảm mạnh nhất với mức giảm 189 đồng chiều mua vào và 242 đồng chiều bán ra. Techcombank giảm 164 đồng chiều mua vào và 158 đồng chiều bán ra; Sacombank giảm 145 - 146 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 98,33 điểm, tăng 0,03%, cho thấy đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi nhẹ. Cùng thời điểm, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8521 EUR/USD, tăng 0,05%; tỷ giá USD/GBP đạt 0,7390 GBP/USD, tăng 0,07%; tỷ giá USD/JPY lên 157,74 JPY/USD, tăng 0,1%, phản ánh đồng yên tiếp tục suy yếu so với USD. Tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7921 CNY/USD.

Đồng USD tăng giá trở lại khi được hỗ trợ đồng thời bởi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng và tâm lý thận trọng gia tăng trên thị trường tài chính toàn cầu.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,3% của tháng 3/2026 và vượt dự báo 3,7% của thị trường. Trong khi đó, lạm phát cơ bản tăng lên 2,8% từ mức 2,6%, cao hơn mức dự báo (2,7%), cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn còn dai dẳng.

Cùng thời điểm, tính đến ngày 25/4, khu vực tư nhân Mỹ đã tạo thêm trung bình 33.000 việc làm mới mỗi tuần, phản ánh thị trường lao động vẫn duy trì sự cải thiện nhất định. Những số liệu này khiến giới đầu tư cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ trong các tháng tới. Sau khi dữ liệu được công bố, chỉ số DXY tăng lên gần 98,3 điểm.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, đồng bạc xanh còn hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông nóng trở lại. Tâm lý thị trường xấu đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang “trên bờ vực sụp đổ”. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Iran cần phải chấp nhận và ký kết một thỏa thuận, nếu không, Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Theo CNN, một số thành viên trong chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.

Trong khi đó, giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của ông Trump và cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Trung Quốc, một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô Iran lớn nhất, được đánh giá có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào.

Ở chiều ngược lại, đồng bảng Anh (GBP) chịu áp lực do bất ổn chính trị tại Anh gia tăng. Nhiều nguồn tin cho biết, 78 nghị sĩ Công đảng cầm quyền đã kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức. Theo Reuters, thị trường lo ngại người kế nhiệm tiềm năng có thể theo đuổi chính sách tài khóa mở rộng hơn, khiến tài chính công của Anh xấu đi, quá trình chuyển giao quyền lực hỗn loạn có thể khiến đồng bảng Anh tiếp tục suy yếu./.