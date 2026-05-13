Thị trường

Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

06:13 | 13/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (13/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm, nguồn cung không còn dồi dào. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
aa
Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg

Tại các địa phương hôm nay, lúa tươi tại nhiều khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cạn nguồn, thương lái hỏi mua lúa tươi non khá, giá vững. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa Hè Thu sớm ít hơn so với cùng kỳ năm trước, nông dân chào giá vững.

Tại Cà Mau, nguồn lúa Đông Xuân vãn đồng nhiều, thương lái chủ yếu lấy lúa đã cọc, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long, nguồn lúa tươi còn ít, giao dịch mua bán đều đều, giá ít biến động.

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp khô hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm neo cao, dao động từ 331 - 335 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 396 - 400 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 345 - 349 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Thị trường gạo chưa thoát khỏi trạng thái điều chỉnh kéo dài

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu tháng 4 đạt 102,1 điểm, tăng 1,9% so với tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường chưa thoát khỏi trạng thái điều chỉnh kéo dài.

FAO đánh giá thị trường gạo đang trong giai đoạn “ổn định bề mặt nhưng tiềm ẩn phân kỳ sâu”, khi chi phí năng lượng, logistics và thời tiết tiếp tục là những biến số có thể đảo chiều xu hướng giá trong các tháng tới.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Ngày 10/5: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, giao dịch chậm

Dành cho bạn

Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

Đọc thêm

Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

(TBTCO) - “Công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/5) tiếp tục đà tăng ấn tượng. Cụ thể, giá bạc thế giới tăng mạnh 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua, lên mức cao nhất gần 2 tháng do căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại lạm phát gia tăng.
Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là “thước đo” phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay (12/5) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 0,2%, Nhật Bản tăng 1%; Singapore, tăng 0,18%. Tương tự, doanh nghiệp cao su trong nước cũng tăng giá thu mua mủ nguyên liệu.
Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/5) biến trái chiều tại một số địa phương. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện vài điểm tăng giá, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg.
Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Bộ Tài chính Việt Nam và Lào tổ chức phiên họp hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 13/5: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/5: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản