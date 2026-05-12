Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,2% (40 Nhân dân tệ) lên mức 18.000 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su cùng kỳ hạn tăng 1% (4 Yên) lên mức 410 Yên/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ hạn tháng 5, tăng 0,18%, giao dịch ở mức 220 cent/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 neo quanh mức 80,80 Baht/kg.

Trong khi đó, tại thị trường cao su vật chất Ấn Độ, các ngành công nghiệp cao su đã tăng giá sản phẩm thêm 7% do chi phí sản xuất leo thang vì ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo ông Anay Gupta, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Cao su Toàn Ấn, chi phí sản xuất đã tăng 15% trong 3 tháng qua, khiến các doanh nghiệp ngành cao su phải tăng giá. Nếu giá nguyên liệu thô không ổn định trở lại trong vòng hai tháng tới, ngành này có thể sẽ tiếp tục tăng giá thêm trong quý II.

Giá cao su tự nhiên đã tăng 40%, trong khi giá cao su tổng hợp tăng tới 70%. Các doanh nghiệp sản xuất cao su phục vụ nhiều lĩnh vực như ô tô, dược phẩm, thể thao, lốp xe… thường sử dụng hỗn hợp giữa cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho hầu hết các sản phẩm.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tăng 70 đồng/độ tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất tăng 495 đồng/TSC/kg; riêng giá mủ tạp (DRC 60%) tăng 4.000 đồng lên 18.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.