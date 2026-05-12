Thị trường

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

06:31 | 12/05/2026
Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay (12/5) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 0,2%, Nhật Bản tăng 1%; Singapore, tăng 0,18%. Tương tự, doanh nghiệp cao su trong nước cũng tăng giá thu mua mủ nguyên liệu.
aa
Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,2% (40 Nhân dân tệ) lên mức 18.000 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su cùng kỳ hạn tăng 1% (4 Yên) lên mức 410 Yên/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ hạn tháng 5, tăng 0,18%, giao dịch ở mức 220 cent/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 neo quanh mức 80,80 Baht/kg.

Trong khi đó, tại thị trường cao su vật chất Ấn Độ, các ngành công nghiệp cao su đã tăng giá sản phẩm thêm 7% do chi phí sản xuất leo thang vì ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo ông Anay Gupta, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Cao su Toàn Ấn, chi phí sản xuất đã tăng 15% trong 3 tháng qua, khiến các doanh nghiệp ngành cao su phải tăng giá. Nếu giá nguyên liệu thô không ổn định trở lại trong vòng hai tháng tới, ngành này có thể sẽ tiếp tục tăng giá thêm trong quý II.

Giá cao su tự nhiên đã tăng 40%, trong khi giá cao su tổng hợp tăng tới 70%. Các doanh nghiệp sản xuất cao su phục vụ nhiều lĩnh vực như ô tô, dược phẩm, thể thao, lốp xe… thường sử dụng hỗn hợp giữa cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho hầu hết các sản phẩm.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ nguyên liệu tại một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua tăng 70 đồng/độ tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất tăng 495 đồng/TSC/kg; riêng giá mủ tạp (DRC 60%) tăng 4.000 đồng lên 18.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác đều bình ổn giá. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Ngày 10/5: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng ấn tượng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Dành cho bạn

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Đọc thêm

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hàng triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới vượt mốc 80 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường cải thiện.
Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Giá heo hơi hôm nay (11/5) tăng mạnh tại khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phần lớn đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (11/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg…
Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc hôm nay (10/5) neo cao khi thị trường kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm