Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê giảm nhẹ

Thị trường cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau giai đoạn biến động mạnh kéo dài. Theo ghi nhận, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 100 - 200 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 86.300 - 87.100 đồng/kg,

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước dù vừa giảm 200 đồng/kg, xuống còn 87.100 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, hiện được giao dịch quanh mức 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất Tây Nguyên khi giảm thêm 200 đồng/kg, xuống còn 86.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 1,5%, tương đương 50 USD/tấn, lên mức 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 27 USD/tấn, lên 3.302 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 4,3%, tương ứng 12,3 US cent/pound, xuống còn 274,15 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 3,5%, còn 266,3 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 12/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ trước đó. Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.000 - 144.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) và Đắk Lắk tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi thương lái thu mua quanh mốc 144.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai, giá tiêu hiện duy trì ở mức 142.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường, đạt khoảng 141.000 đồng/kg.

Dù không xuất hiện thêm đợt tăng mới, mặt bằng giá hiện nay vẫn được đánh giá là khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Điều này giúp người trồng tiêu cải thiện đáng kể lợi nhuận sau giai đoạn dài thị trường lao dốc vì dư cung và chi phí đầu vào tăng mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều quốc gia xuất khẩu lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện giữ ở mức 6.955 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mốc 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện giữ mức 9.164 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được báo giá khoảng 9.000 USD/tấn, còn Malaysia neo ở mức cao tới 12.200 USD/tấn./.