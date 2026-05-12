Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

06:34 | 12/05/2026
Giá cà phê hôm nay (12/5) điều chỉnh giảm từ 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.300 - 87.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại nhiều địa phương, dao động 141.000 - 144.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ ở một số khu vực. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm nhẹ

Thị trường cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau giai đoạn biến động mạnh kéo dài. Theo ghi nhận, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 100 - 200 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 86.300 - 87.100 đồng/kg,

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước dù vừa giảm 200 đồng/kg, xuống còn 87.100 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, hiện được giao dịch quanh mức 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất Tây Nguyên khi giảm thêm 200 đồng/kg, xuống còn 86.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 1,5%, tương đương 50 USD/tấn, lên mức 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 27 USD/tấn, lên 3.302 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 4,3%, tương ứng 12,3 US cent/pound, xuống còn 274,15 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 3,5%, còn 266,3 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 12/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ trước đó. Theo ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.000 - 144.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) và Đắk Lắk tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước khi thương lái thu mua quanh mốc 144.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai, giá tiêu hiện duy trì ở mức 142.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường, đạt khoảng 141.000 đồng/kg.

Dù không xuất hiện thêm đợt tăng mới, mặt bằng giá hiện nay vẫn được đánh giá là khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước. Điều này giúp người trồng tiêu cải thiện đáng kể lợi nhuận sau giai đoạn dài thị trường lao dốc vì dư cung và chi phí đầu vào tăng mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều quốc gia xuất khẩu lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện giữ ở mức 6.955 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mốc 6.100 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện giữ mức 9.164 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được báo giá khoảng 9.000 USD/tấn, còn Malaysia neo ở mức cao tới 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hàng triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới vượt mốc 80 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường cải thiện.
Giá heo hơi hôm nay (11/5) tăng mạnh tại khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam phần lớn đi ngang. Hiện giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (11/5) biến động trái chiều khi sàn Tokyo giảm nhẹ, trong khi sàn Thượng Hải và SGX tiếp tục tăng nhờ lo ngại gián đoạn nguồn cung và giá dầu phục hồi. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (11/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg…
