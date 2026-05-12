Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Lạng Sơn, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 70.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đặc biệt tại miền Bắc khi nhiều địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Việc Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên chạm mốc 69.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng giá đang tiếp tục được nâng cao trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ổn định./.