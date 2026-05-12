Thị trường

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

06:30 | 12/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (12/5) biến trái chiều tại một số địa phương. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện vài điểm tăng giá, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg.
aa
Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Lạng Sơn, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục đi ngang ở mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 70.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long tiếp tục giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giữ mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, đặc biệt tại miền Bắc khi nhiều địa phương đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg. Việc Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên chạm mốc 69.000 đồng/kg cho thấy mặt bằng giá đang tiếp tục được nâng cao trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ổn định./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 9/5 Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Dành cho bạn

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Sacombank kiện toàn nhân sự cấp cao

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Đọc thêm

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hàng triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới vượt mốc 80 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường cải thiện.
Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (11/5) biến động trái chiều khi sàn Tokyo giảm nhẹ, trong khi sàn Thượng Hải và SGX tiếp tục tăng nhờ lo ngại gián đoạn nguồn cung và giá dầu phục hồi. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó Công ty Cao su Bà Rịa giữ giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (11/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg…
Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Ngày 10/5: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục giữ mặt bằng cao

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc hôm nay (10/5) neo cao khi thị trường kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm