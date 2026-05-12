Thị trường

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
11:32 | 12/05/2026
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
aa

Giá đồng COMEX tăng mạnh lên 6,5 USD/pound, tương đương 14.243 USD/tấn

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại tiếp tục là tâm điểm hút dòng tiền, nổi bật là mặt hàng đồng khi giá leo lên mức cao kỷ lục mới trên sàn COMEX. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/5, giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên 6,5 USD/pound, tương đương 14.243 USD/tấn - mức cao nhất từ trước đến nay.

Động lực tăng giá chủ yếu đến từ lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên thị trường toàn cầu. Căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và hóa chất công nghiệp, qua đó khiến nguồn cung axit sunfuric trở nên thắt chặt hơn trên thị trường toàn cầu. Đây là nguyên liệu quan trọng trong quá trình khai thác và tinh luyện đồng, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất lớn như Chile và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Rủi ro càng gia tăng sau thông tin Trung Quốc sẽ dừng xuất khẩu axit sunfuric kể từ tháng 5. Trong năm ngoái, Trung Quốc chiếm khoảng 45% tổng lượng axit sunfuric xuất khẩu của châu Á và khoảng 23% nguồn cung toàn cầu. Điều này làm dấy lên lo ngại chi phí đầu vào của ngành khai thác và luyện đồng sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung
Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Ảnh: TL.

Trong khi đó, nguồn cung từ Chile - quốc gia sản xuất đồng lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi sản lượng liên tục suy yếu từ đầu năm và duy trì thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường trong nước, giá đồng duy trì ở vùng cao trong tháng 4 khiến hoạt động nhập khẩu có dấu hiệu chững lại vào nửa cuối tháng.

Trong thời gian từ ngày 16 - 30/4, Việt Nam nhập khẩu khoảng 20.553 tấn đồng, giảm 22,5% so với nửa đầu tháng. Ngược lại, xuất khẩu đồng đạt 2.934 tấn, cao gấp 2,6 lần so với giai đoạn trước đó.

Về nhu cầu, triển vọng tiêu thụ đồng tiếp tục được củng cố nhờ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc duy trì tích cực. Chỉ số PMI sản xuất tháng 4 của nước này đạt 50,3 điểm, vượt kỳ vọng thị trường và tiếp tục nằm trên ngưỡng 50 điểm, phản ánh lĩnh vực sản xuất vẫn trong trạng thái mở rộng.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư toàn cầu vào trung tâm dữ liệu, lưới điện và năng lượng tái tạo tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá đồng. Đây là kim loại thiết yếu trong hệ thống truyền tải điện, thiết bị điện tử và hạ tầng số.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá đồng là lo ngại Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện trong thời gian tới. Điều này đang thúc đẩy hoạt động gom hàng và chuyển đồng về Mỹ nhằm đón đầu rủi ro thương mại trong tương lai, trong bối cảnh gần 60% nhu cầu tiêu thụ đồng tinh luyện tại Mỹ phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Tính đến ngày 11/5, tổng tồn kho đồng tại các kho COMEX đã lên tới 564.067 tấn, cao gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái và gấp khoảng 6 lần mức trung bình lịch sử. Diễn biến này cho thấy, thị trường đang có xu hướng tích trữ đồng tại Mỹ trước nguy cơ nguồn cung nhập khẩu có thể bị siết chặt trong thời gian tới.

Trước đó, trong tuyên bố được Nhà Trắng công bố ngày 30/7/2025, Bộ trưởng Thương mại Mỹ được giao nhiệm vụ đánh giá thị trường đồng nội địa trước ngày 30/6/2026 để làm cơ sở xem xét áp thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện. Theo lộ trình đề xuất, mức thuế có thể đạt 15% từ đầu năm 2027 và tăng lên 30% từ năm 2028.

Giá bông lập đỉnh 2 năm do hạn hán kéo dài tại Mỹ

Đồng pha với diễn biến tích cực của toàn thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp tiếp tục thu hút dòng tiền trong phiên hôm qua, nổi bật là mặt hàng bông khi giá nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp và thiết lập mức cao nhất trong vòng 2 năm.

Kết thúc phiên giao dịch, giá bông kỳ hạn tháng 7 tăng 3,6% lên mức 1.935 USD/tấn. Đáng chú ý, giá mặt hàng này đã tăng gần 38% kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Theo MXV, yếu tố hỗ trợ lớn nhất đối với giá bông hiện nay đến từ tình trạng khô hạn kéo dài tại Mỹ - quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới.

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tình trạng khô hạn nghiêm trọng diễn ra trên diện rộng tại Mỹ, với mức độ được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi hạn hán của Mỹ (U.S. Drought Monitor), tại miền Nam nước này - khu vực trồng bông lớn nhất cả nước, hơn 90% diện tích đang chịu ảnh hưởng bởi các cấp độ hạn hán khác nhau. Trong đó, khoảng 26,7% diện tích đang ở tình trạng hạn hán “cực đoan” hoặc “đặc biệt nghiêm trọng”, làm gia tăng đáng kể rủi ro suy giảm năng suất trong niên vụ mới.

Bên cạnh thời tiết bất lợi, căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động tiêu cực đến thị trường phân bón toàn cầu khi nguồn cung bị gián đoạn và giá tăng mạnh. Điều này tiếp tục gây áp lực lên chi phí sản xuất của nông dân trồng bông tại Mỹ, đặc biệt ở khu vực Tây Texas.

Dù dự báo sản lượng bông niên vụ 2026 - 2027 chỉ giảm nhẹ xuống còn khoảng 13,76 triệu kiện, MXV cho rằng, nguy cơ sụt giảm sâu hơn vẫn hiện hữu nếu điều kiện thời tiết khô hạn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.

Ngoài yếu tố nguồn cung, tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Trung Quốc có thể gia tăng nhập khẩu nông sản Mỹ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào cuối tuần này. Giới đầu tư kỳ vọng, bông có thể nằm trong nhóm mặt hàng được hưởng lợi nếu hai bên phát đi tín hiệu tích cực hơn về thương mại.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Hải quan, nhập khẩu bông trong tháng 4/2026 tăng mạnh 21,1% so với tháng 3và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 170.000 tấn với trị giá 305,2 triệu USD./.

Văn Nam
Từ khóa:
giá đồng lập kỷ lục mới thị trường hàng hóa thiếu hụt nguồn cung

Bài liên quan

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Dành cho bạn

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Đọc thêm

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su trong nước và thế giới hôm nay (12/5) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc tăng 0,2%, Nhật Bản tăng 1%; Singapore, tăng 0,18%. Tương tự, doanh nghiệp cao su trong nước cũng tăng giá thu mua mủ nguyên liệu.
Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (12/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg… Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg…
Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Ngày 12/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (12/5) biến trái chiều tại một số địa phương. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện vài điểm tăng giá, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Tháp giảm 1.000 đồng/kg.
Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

(TBTCO) - Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai chính thức triển khai kinh doanh xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 12/5. Theo kế hoạch, đến ngày 1/6/2026, 100% hệ thống cửa hàng của Petrolimex Gia Lai sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng E10 Ron 95-III.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG – LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam giữa gián đoạn tại eo biển Hormuz

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam. Đến hết tháng 4/2026, PV GAS đã nhập khẩu 230 nghìn tấn LNG phục vụ phát điện, đồng thời duy trì nguồn cung LPG khoảng 100 nghìn tấn/tháng cho thị trường nội địa và xuất khẩu khu vực.
Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Giá bạc trong nước và thế giới tuần qua đồng loạt bứt phá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng hàng triệu đồng/kg, trong khi giá bạc thế giới vượt mốc 80 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và tâm lý thị trường cải thiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng