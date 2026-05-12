Bất động sản

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Kỳ Phương

Kỳ Phương

[email protected]
11:31 | 12/05/2026
(TBTCO) - Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Việt Nam nhận định, người mua hiện không còn quá đặt nặng việc sở hữu nhà ở khu vực lõi trung tâm như trước, mà bắt đầu dịch chuyển theo tiến độ phát triển hạ tầng và các đại đô thị vệ tinh. Việc hoàn thiện hạ tầng sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.
aa
Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm
Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Việt Nam trình bày tại “Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức. Ảnh: Lê Toàn

Mặt bằng giá và nguồn cung khiến thanh khoản phân hóa mạnh

TạiHội thảo “Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 12/5, bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Việt Nam nhận định, điểm chung lớn nhất của thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm gần đây là sự khan hiếm ngày càng rõ nét của phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Nếu giai đoạn 2012 - 2018, phân khúc hạng C từng chiếm hơn 80% tổng giao dịch thị trường, thì từ năm 2021 đến nay, tỷ trọng này liên tục suy giảm mạnh.

Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh, phân khúc hạng C hiện chỉ còn chiếm khoảng 29% nguồn cung sơ cấp. Trong khi đó, tại Hà Nội, Savills không ghi nhận thêm bất kỳ dự án hạng C mở bán mới nào trong quý I/2026. Thị trường hiện nay gần như bị chi phối bởi các sản phẩm hạng A và hạng B.

Một điểm đáng chú ý khác là sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nhu cầu thực và nguồn cung hiện hữu. Với quy mô dân số và tốc độ gia tăng hộ gia đình hiện nay, mỗi thị trường như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần bổ sung khoảng 50.000 căn nhà mỗi năm để đáp ứng nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, nguồn cung nhiều năm qua liên tục bị nén và chưa theo kịp tốc độ tăng dân số.

Tại TP. Hồ Chí Minh, trong quý I/2026, toàn thị trường chỉ ghi nhận chưa tới 5.000 căn hộ sơ cấp được chào bán, trong khi tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 41%.

Trong khi đó, mặt bằng giá cao và nguồn cung hạn chế đang khiến thanh khoản phân hóa mạnh. Các dự án hạng A tập trung chủ yếu ở khu vực lõi trung tâm, phân khúc hạng B nằm ở khu vực nội thành, còn phân khúc hạng C chủ yếu dịch chuyển ra vùng ven.

Trái ngược với đà giảm nguồn cung của TP. Hồ Chí Minh, thị trường Hà Nội ghi nhận nguồn cung sơ cấp trong quý I/2026 đạt 11.199 căn, tăng 6% so với quý trước. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm tiếp tục nghiêng mạnh về phân khúc trung và cao cấp, khiến giá bán căn hộ tại nhiều dự án đã lên tới khoảng 100 triệu đồng/m2 (diện tích thông thủy).

Theo bà Hương, điều đáng chú ý là, dù giá trung bình căn hộ tại Hà Nội hiện cao hơn TP. Hồ Chí Minh khoảng 10%, nhưng nếu bóc tách theo từng phân khúc, giá các dòng sản phẩm tại Hà Nội thực tế vẫn thấp hơn TP. Hồ Chí Minh.

“Nguyên nhân đến từ việc cơ cấu nguồn cung tại Hà Nội đang nghiêng mạnh về hạng A và B, kéo mặt bằng giá trung bình toàn thị trường tăng lên. Đây cũng là lý do khiến nhu cầu bắt đầu dịch chuyển mạnh sang các đô thị vệ tinh” - bà Hương nói.

Nhiều yếu tố bổ trợ xu hướng ly tâm

Bà Cao Thị Thanh Hương cho rằng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh và “chọn lọc tự nhiên”, khi dòng tiền, nguồn cung và nhu cầu đều thay đổi đáng kể so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.

“Thị trường sẽ không còn tăng trưởng đại trà như trước, mà bước vào giai đoạn phát triển bền vững và có chọn lọc hơn. Đây sẽ là cuộc chơi của những chủ đầu tư có tiềm lực, chiến lược dài hạn và khả năng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực”.

- Bà Cao Thị Thanh Hương -
Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu
và Tư vấn, Savills Việt Nam

Theo bà Hương, xét trên nền tảng kinh tế vĩ mô, Việt Nam vẫn duy trì nhiều yếu tố tích cực như tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát và tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiếp tục tăng. Đây là những yếu tố hỗ trợ khá tốt cho các phân khúc bất động sản thương mại như khách sạn, căn hộ dịch vụ, trung tâm bán lẻ hay văn phòng cho thuê.

Thế nhưng, với thị trường nhà ở, áp lực lớn nhất hiện nay đến từ lãi suất và tỷ giá. Lãi suất vay mua nhà, đặc biệt là lãi suất thả nổi đang có xu hướng gia tăng, tạo áp lực lên cả người mua nhà lẫn doanh nghiệp phát triển bất động sản.

Bà Hương đánh giá, tại khu vực phía Nam, các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, Long An (trước sáp nhập) đang trở thành điểm đến mới của dòng tiền và nhu cầu ở thực nhờ mức giá chỉ bằng khoảng 50 - 70% tại nội thành TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, quanh Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đang nổi lên là những thị trường hấp thụ mạnh nhu cầu đầu tư và giãn dân từ khu vực trung tâm.

Người mua hiện không còn quá đặt nặng việc sở hữu nhà ở khu vực lõi trung tâm như trước, mà bắt đầu dịch chuyển theo tiến độ phát triển hạ tầng và các đại đô thị vệ tinh. Việc hoàn thiện hạ tầng sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của thị trường trong giai đoạn tới.

Song song đó, các dự án metro, vành đai, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và hạ tầng liên vùng không chỉ phục vụ phát triển công nghiệp, mà còn đóng vai trò kéo giãn dân cư, thúc đẩy xu hướng ly tâm khỏi các đô thị lõi.

Dù thị trường vẫn còn nhiều thách thức liên quan đến lãi suất, tín dụng và khả năng chi trả, Savills đánh giá, triển vọng trung và dài hạn của thị trường bất động sản vẫn tích cực nhờ động lực từ hạ tầng, cải cách pháp lý và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ổn định./.

Kỳ Phương
Từ khóa:
bất động sản xu hướng ly tâm Bất động sản phía nam bất động sản TP. Hồ Chí Minh Bất động sản vùng ven đầu tư bất động sản

Bài liên quan

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Các nhà băng tăng trích lập dự phòng, củng cố “bộ đệm”

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Quyết liệt đua tăng vốn trong khối tổ chức tài chính

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Đọc thêm

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

(TBTCO) - Một bài viết mới đây trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam đang bước vào một chương mới của phát triển đô thị, nơi văn hóa, kiến trúc, bản sắc thành phố và chuẩn mực quốc tế đang góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

(TBTCO) - Hội thảo "Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 - 12h00 ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Eastin Grand, TP. Hồ Chí Minh.
Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

(TBTCO) - Liên tiếp nhiều dự án nhà ở xã hội mới được các tỉnh, thành phố tại miền Trung đẩy nhanh tiến độ cấp phép và mở bán, với mục tiêu không chỉ hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo với UBND tỉnh. Sự kiện đánh dấu sự hiện diện chiến lược của Vingroup tại Tây Bắc, trong hành trình góp phần kiến tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho các địa phương.
Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn duy trì thanh khoản và giữ chỗ trong chu kỳ mới.
Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

(TBTCO) - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.
Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng