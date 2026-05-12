Bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Kỳ Phương

[email protected]
09:39 | 12/05/2026
(TBTCO) - Những "cơn gió ngược" về chi phí đầu vào, lãi suất và đáo hạn trái phiếu vẫn đang bủa vây, song thị trường bất động sản không rơi vào trạng thái "đứt gãy". Với sự hỗ trợ quyết liệt từ các chính sách tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và gói tín dụng ưu đãi, một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ đang diễn ra. Chu kỳ tăng trưởng mới có thể không còn những cơn "sốt nóng", nhưng hứa hẹn một lộ trình bền vững hơn dựa trên kỷ luật tài chính và giá trị thực chất.
Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu tại Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới. Ảnh: Lê Toàn.

Nhiều biến số tác động lên thị trường

Tại Hội thảo Thị trường Bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sáng ngày 12/5, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư đánh giá, có thể nói, chưa bao giờ thị trường bất động sản Việt Nam vận động trong một bối cảnh nhiều biến số như hiện nay.

Trên bình diện toàn cầu, những biến động địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng, cùng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tạo áp lực lớn lên dòng vốn và chi phí phát triển dự án. Giá vật liệu đầu vào gia tăng, chi phí xây dựng bị đội lên đã tác động đến tiến độ triển khai dự án, cơ cấu nguồn cung và mặt bằng giá trên thị trường.

Ở trong nước, mặc dù đầu tư công, phát triển hạ tầng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tốc độ đô thị hóa tiếp tục tạo dư địa cho thị trường bất động sản phát triển, nhưng thị trường cũng đang bước vào giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi tư duy phát triển, tái cơ cấu nguồn vốn và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và phát triển bền vững.

Nếu nhìn vào dữ liệu được công bố mới đây, chúng ta có thể thấy những tín hiệu đáng chú ý. Trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 55 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 629.000 tỷ đồng; hơn 1.300 dự án đang triển khai xây dựng, với khoảng 654.000 căn nhà ở được đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Điều này cho thấy, hoạt động đầu tư và phát triển dự án vẫn đang được duy trì, nguồn cung chưa rơi vào trạng thái “đứt gãy”.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Hoành, phía sau những tín hiệu đó, thị trường đang đối mặt với nhiều “cơn gió ngược”. Đó là chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng do biến động giá nhiên liệu và nguyên vật liệu, mặt bằng lãi suất và chi phí vốn vẫn ở mức cao, tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2027 ngày càng lớn, cùng với những vướng mắc pháp lý kéo dài tại nhiều dự án. Các yếu tố này đang tạo áp lực không nhỏ lên nguồn cung, thanh khoản và tâm lý thị trường.

Hội thảo do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. Ảnh: Lê Toàn.

Động lực định hình một chu kỳ phát triển lành mạnh

Ông Phạm Văn Hoành cho biết, nhằm giải quyết những tồn đọng, thách thức, trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, từ hoàn thiện hành lang pháp lý đến khơi thông dòng vốn và cải cách thủ tục hành chính.

Việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (năm 2024), Luật Nhà ở (năm 2023) và Luật Kinh doanh bất động sản (năm 2023), cùng với Nghị quyết số 171/2024/QH15 và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn cung cho thị trường.

Ở góc độ tài chính, Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, điều hành lãi suất theo hướng hỗ trợ phục hồi thị trường.

Mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành 8 nghị quyết về phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; theo đó bãi bỏ hàng trăm thủ tục và điều kiện kinh doanh, hướng tới giảm mạnh thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Với sự vào cuộc quyết liệt này, thị trường bất động sản đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển minh bạch, bền vững hơn.

“Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, chu kỳ tăng trưởng mới sẽ không còn được dẫn dắt bởi tăng trưởng nóng hay đòn bẩy tài chính quá mức, mà sẽ dựa nhiều hơn vào nhu cầu thực, năng lực triển khai dự án, tính minh bạch của thị trường và chất lượng dòng vốn. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tái cấu trúc, nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược và thị trường phải vận hành theo nguyên tắc kỷ luật cao hơn” - ông Phạm Văn Hoành nói./.

Ông Phạm Văn Hoành khẳng định, mỗi giai đoạn điều chỉnh đều mang lại cơ hội để tái định hình thị trường theo hướng lành mạnh hơn. Nếu các điểm nghẽn về dòng vốn được tháo gỡ đúng cách, nếu chính sách được thực thi hiệu quả và nếu doanh nghiệp thích ứng kịp thời, thì những “cơn gió ngược” hôm nay hoàn toàn có thể trở thành động lực định hình một chu kỳ phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn của thị trường bất động sản trong những năm tới.
Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Đà tăng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục củng cố nền tảng cho thị trường chứng khoán

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Hiệu chỉnh quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Miền Trung đưa dự án nhà ở xã hội vào "luồng xanh"

(TBTCO) - Liên tiếp nhiều dự án nhà ở xã hội mới được các tỉnh, thành phố tại miền Trung đẩy nhanh tiến độ cấp phép và mở bán, với mục tiêu không chỉ hoàn thành, mà còn vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại điện biên, kiến tạo cực tăng trưởng mới vùng Tây Bắc

(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo với UBND tỉnh. Sự kiện đánh dấu sự hiện diện chiến lược của Vingroup tại Tây Bắc, trong hành trình góp phần kiến tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho các địa phương.
Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn duy trì thanh khoản và giữ chỗ trong chu kỳ mới.
Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

(TBTCO) - Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP. Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.
Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai trước năm 2025

(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

(TBTCO) - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình quan trọng trong năm 2026. Sau một giai đoạn phát triển nóng và dàn trải, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phân khúc này cần được đặt đúng vai trò để tìm lại vị thế vốn có. Sự khác biệt giữa mô hình "đúng vai trò" và phát triển dàn trải hiện nay chính là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững.
Hà Nội dự kiến triển khai dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
