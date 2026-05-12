“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu tại Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới. Ảnh: Lê Toàn.

Nhiều biến số tác động lên thị trường

Tại Hội thảo Thị trường Bất động sản 2026: Vượt gió ngược đón chu kỳ mới do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sáng ngày 12/5, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư đánh giá, có thể nói, chưa bao giờ thị trường bất động sản Việt Nam vận động trong một bối cảnh nhiều biến số như hiện nay.

Trên bình diện toàn cầu, những biến động địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng, cùng mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao đang tạo áp lực lớn lên dòng vốn và chi phí phát triển dự án. Giá vật liệu đầu vào gia tăng, chi phí xây dựng bị đội lên đã tác động đến tiến độ triển khai dự án, cơ cấu nguồn cung và mặt bằng giá trên thị trường.

Ở trong nước, mặc dù đầu tư công, phát triển hạ tầng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tốc độ đô thị hóa tiếp tục tạo dư địa cho thị trường bất động sản phát triển, nhưng thị trường cũng đang bước vào giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp bất động sản phải thay đổi tư duy phát triển, tái cơ cấu nguồn vốn và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch và phát triển bền vững.

Nếu nhìn vào dữ liệu được công bố mới đây, chúng ta có thể thấy những tín hiệu đáng chú ý. Trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 55 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 629.000 tỷ đồng; hơn 1.300 dự án đang triển khai xây dựng, với khoảng 654.000 căn nhà ở được đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Điều này cho thấy, hoạt động đầu tư và phát triển dự án vẫn đang được duy trì, nguồn cung chưa rơi vào trạng thái “đứt gãy”.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Hoành, phía sau những tín hiệu đó, thị trường đang đối mặt với nhiều “cơn gió ngược”. Đó là chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng do biến động giá nhiên liệu và nguyên vật liệu, mặt bằng lãi suất và chi phí vốn vẫn ở mức cao, tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2027 ngày càng lớn, cùng với những vướng mắc pháp lý kéo dài tại nhiều dự án. Các yếu tố này đang tạo áp lực không nhỏ lên nguồn cung, thanh khoản và tâm lý thị trường.

Hội thảo do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. Ảnh: Lê Toàn.

Động lực định hình một chu kỳ phát triển lành mạnh

Ông Phạm Văn Hoành cho biết, nhằm giải quyết những tồn đọng, thách thức, trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, từ hoàn thiện hành lang pháp lý đến khơi thông dòng vốn và cải cách thủ tục hành chính.

Việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (năm 2024), Luật Nhà ở (năm 2023) và Luật Kinh doanh bất động sản (năm 2023), cùng với Nghị quyết số 171/2024/QH15 và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn pháp lý, khơi thông nguồn cung cho thị trường.

Ở góc độ tài chính, Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, điều hành lãi suất theo hướng hỗ trợ phục hồi thị trường.

Mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành 8 nghị quyết về phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; theo đó bãi bỏ hàng trăm thủ tục và điều kiện kinh doanh, hướng tới giảm mạnh thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Với sự vào cuộc quyết liệt này, thị trường bất động sản đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và kỳ vọng bước vào một chu kỳ phát triển minh bạch, bền vững hơn.

“Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, chu kỳ tăng trưởng mới sẽ không còn được dẫn dắt bởi tăng trưởng nóng hay đòn bẩy tài chính quá mức, mà sẽ dựa nhiều hơn vào nhu cầu thực, năng lực triển khai dự án, tính minh bạch của thị trường và chất lượng dòng vốn. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tái cấu trúc, nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược và thị trường phải vận hành theo nguyên tắc kỷ luật cao hơn” - ông Phạm Văn Hoành nói./.