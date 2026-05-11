Bất động sản

Doanh nghiệp địa ốc xoay trục theo nhu cầu thực

Việt Dũng

[email protected]
12:53 | 11/05/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận nếu muốn duy trì thanh khoản và giữ chỗ trong chu kỳ mới.
Nguồn cung chuyển dịch

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều lực cản, giai đoạn hiện nay không chỉ là khó khăn mang tính chu kỳ, mà còn là phép thử cho một quá trình thanh lọc sâu hơn. Những doanh nghiệp phụ thuộc quá lớn vào đòn bẩy tài chính, năng lực triển khai hạn chế hoặc vướng mắc pháp lý kéo dài đang dần bị loại khỏi cuộc chơi. Ngược lại, thị trường đang định hình lại theo hướng tập trung vào nhóm chủ đầu tư có tiềm lực, phát triển dự án bài bản và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

Diễn biến thực tế cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của nguồn cung khi phần lớn dự án mới tập trung trong tay các doanh nghiệp lớn, sở hữu quỹ đất sạch và danh mục đầu tư trải rộng tại nhiều địa phương. Các dự án chủ yếu phân bổ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các khu vực vệ tinh, cũng như những địa bàn hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư hạ tầng như Hải Phòng, Hưng Yên, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng hay Tây Ninh.

Thị trường bất động sản đang định hình lại theo hướng tập trung vào nhóm chủ đầu tư có tiềm lực, phát triển dự án bài bản. Ảnh: Việt Dũng.

Đáng chú ý, nguồn cung sơ cấp trong quý I/2026 tiếp tục được dẫn dắt bởi các tên tuổi lớn như Vinhomes, Sun Group, Ecopark, Masterise Homes, Dat Xanh Group, MIK Group hay CapitaLand…, với trọng tâm là các khu đô thị quy mô lớn, dự án tích hợp và sản phẩm trung, cao cấp gắn với hạ tầng.

Đối với các doanh nghiệp như Lê Phong, Novaland, TT Capital, Vạn Xuân Group… cũng cho biết sẽ triển khai bán hàng dự án mới bắt đầu từ cuối quý II/2026.

Xu hướng “may đo” chính sách tài chính

Song song với việc cơ cấu lại nguồn cung, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng linh hoạt hơn nhằm kích cầu. Nhiều gói tài chính được thiết kế lại với mục tiêu giảm áp lực dòng tiền cho người mua, như hỗ trợ lãi suất theo tiến độ thanh toán, cố định lãi suất trong dài hạn, kéo dài thời gian ân hạn nợ gốc hoặc áp dụng phương thức thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay ngân hàng. Đáng chú ý, xu hướng “may đo” chính sách tài chính theo nhu cầu thực đang trở nên phổ biến.

Theo đánh giá của các thành viên thị trường, việc kéo dài thời gian ân hạn và ổn định chi phí vốn không chỉ giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính, mà còn góp phần tháo gỡ rào cản tâm lý đối với các khoản vay dài hạn. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, đây được xem là bước đi cần thiết để doanh nghiệp vừa duy trì thanh khoản, vừa tái tạo niềm tin và từng bước kích hoạt lại lực cầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn đến từ chi phí vốn và khả năng tiếp cận tín dụng. Dù lãi suất đã có xu hướng hạ nhiệt, nhưng mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn so với năm 2025, trong khi điều kiện vay mua bất động sản cũng trở nên chặt chẽ hơn.

“Chúng tôi xác định rõ những khó khăn này nên đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ, như áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm trong 5 năm đầu cho khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng xây dựng quỹ hỗ trợ vay nhằm đảm bảo người mua vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn ngay cả khi ngân hàng siết tín dụng” - bà Thảo chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Hà Văn Thiện - Phó Tổng giám đốc kinh doanh, Công ty OBC Holdings cho rằng, bài toán lớn nhất đối với các doanh nghiệp chuẩn bị mở bán vẫn là cân đối giữa lãi suất vay và hạn mức tín dụng từ ngân hàng. Trong bối cảnh đó, việc chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng, đồng thời thiết kế các gói hỗ trợ tài chính phù hợp trở thành yếu tố then chốt để kích cầu.

Không chỉ các chủ đầu tư, đơn vị phân phối cũng đang điều chỉnh cách tiếp cận thị trường theo hướng linh hoạt hơn. Ông Nguyễn Văn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản DKRS cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với chủ đầu tư để xây dựng các phương thức thanh toán “mềm” hơn, cho phép khách hàng chủ động thương lượng tiến độ trả tiền theo khả năng tài chính.

“Chẳng hạn, với một số dự án, khách hàng có thể thanh toán theo hình thức trả góp khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng. Cách làm này giúp giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng và hạn chế áp lực từ biến động lãi suất” - ông Tùng cho hay.

Những động thái từ cả phía chủ đầu tư lẫn đơn vị phân phối cho thấy nỗ lực đồng bộ trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính, qua đó từng bước khơi thông dòng tiền và cải thiện khả năng hấp thụ của thị trường./.

Báo Tài Chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026 “Vượt gió ngược đón chu kỳ mới”.

Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng ngày mai (12/5) tại khách sạn Eastin Grand, số 253 đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Hồ Chính Minh, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, cùng các chuyên gia kinh tế, bất động sản và lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản.

Hội thảo được chia làm 2 phiên, phiên 1 với chủ đề “Gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực” với sự tham gia của các lãnh đạo Cục quản Qý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, cùng các chuyên gia kinh tế, chuyên gia bất động sản.

Phiên 2 với chủ đề “Chiến lược thích ứng - đón chu kỳ mới” với sự tham gia thảo luận của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản, đây là phiên thảo luận và chia sẻ về nhận định thị trường cũng như các kế hoạch phát triển của các doanh nghiệp bất động sản.
Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

(TBTCO) - Chiều 9/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa về công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy); công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12 (tuyến 3.1) thuộc Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
(TBTCO) - Các dự án tồn đọng, dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định hoặc vi phạm về lựa chọn nhà đầu tư, về quản lý, sử dụng đất trước năm 2025 sẽ được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chuyển mình quan trọng trong năm 2026. Sau một giai đoạn phát triển nóng và dàn trải, các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc phân khúc này cần được đặt đúng vai trò để tìm lại vị thế vốn có. Sự khác biệt giữa mô hình "đúng vai trò" và phát triển dàn trải hiện nay chính là chìa khóa cho sự hồi phục bền vững.
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao cầu Giẽ, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương mở cao điểm triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, bảo đảm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.
(TBTCO) - Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là một trong số ít các công trình giao thông được đưa vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
(TBTCO) - Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
