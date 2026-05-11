Xã hội

Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường là 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
11:22 | 11/05/2026
(TBTCO) - Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
aa
Kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội: Sẽ bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND Thành phố

Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP. Hà Nội được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Hà Nội bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giới thiệu và trình HĐND TP. Hà Nội xem xét, bầu ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Sau đó, HĐND TP. Hà Nội đã bỏ phiếu bầu chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với 2 nhân sự được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giới thiệu.

Với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Tóm tắt tiểu sử

* Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê quán: xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. Chuyên môn, nghiệp vụ: kinh tế, xây dựng dân dụng và công nghiệp; Lý luận chính trị: cao cấp.

Quá trình công tác:

Từ năm 1990 - 1992: tham gia hoạt động công tác Đoàn tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ tháng 6/1992 - tháng 6/2004: cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, cán bộ Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng (từ tháng 12/1997). Từ tháng 7/2004 - tháng 8/2008: công tác tại Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn (Hà Nội).

Từ tháng 8/2008 - tháng 2/2021: công tác tại quận Tây Hồ, trong đó đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Từ tháng 2/2021 - tháng 11/2022: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 - tháng 2/2025: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 2/2025 - tháng 11/2025: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Từ 11/2025 - tháng 5/2026: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

* Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn, nghiệp vụ: kỹ sư công trình thủy lợi; Lý luận chính trị: cao cấp.

Quá trình công tác:

Từ 1997 - 2005: chuyên viên Công ty Kinh doanh Nhà số 2 (Sở Nhà đất Hà Nội). Từ năm 2005 - 2017: trải qua các chức vụ chuyên viên, lãnh đạo phòng, Chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội).

​Từ tháng 5/2017 - tháng 10/2022: lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội

Từ tháng 11/2022 - tháng 6/2025: Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; từ tháng 7/2025 - tháng 2/2026: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn.

Từ tháng 2/2026 - tháng 5/2026: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội bầu bổ sung phó chủ tịch TP. Hà Nội

Bài liên quan

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Lãnh đạo Hà Nội thị sát Metro Nhổn - Ga Hà Nội, thúc tiến độ ga ngầm S12

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Dành cho bạn

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Ngày 11/5: Giá bạc tăng dựng đứng

Tỷ giá USD hôm nay (11/5): Tỷ giá trung tâm tăng, USD tự do tiếp đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/5): Tỷ giá trung tâm tăng, USD tự do tiếp đà giảm

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá heo hơi liên tục đi lên

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 11/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Đọc thêm

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

(TBTCO) - Nhờ kích hoạt báo động đỏ toàn viện và sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của ê-kíp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, nữ nạn nhân 25 tuổi đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, vượt qua cửa tử.
Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

(TBTCO) - Năm 2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn sẽ tăng mức tiền thưởng lên 140.000 USD (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng) cho mỗi công trình đoạt giải, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, và hưởng ứng phong trào "lao động giỏi, năng suất cao".
Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

(TBTCO) - Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

(TBTCO) - Một lao động tự do tại Bắc Ninh đã trở thành lao động nam đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của nhiều lao động tự do.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VN-Index ở vùng đỉnh mới, dòng tiền bước vào giai đoạn “khó tính”

VN-Index ở vùng đỉnh mới, dòng tiền bước vào giai đoạn “khó tính”

Ngân hàng có thể “né” áp lực vượt trần tỷ lệ CDR 85%, khi tuân thủ sớm 100% nhiều chuẩn Basel III

Ngân hàng có thể “né” áp lực vượt trần tỷ lệ CDR 85%, khi tuân thủ sớm 100% nhiều chuẩn Basel III

Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường là 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường là 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Sắp có hướng dẫn về tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Sắp có hướng dẫn về tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Đã tháo gỡ 1.022 dự án, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Đã tháo gỡ 1.022 dự án, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

Khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải về đích trong quý II/2026

Giai đoạn 2026 - 2030: Khẳng định năng lực kiến tạo của chính sách tài chính quốc gia

Giai đoạn 2026 - 2030: Khẳng định năng lực kiến tạo của chính sách tài chính quốc gia

Kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội: Sẽ bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND Thành phố

Kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội: Sẽ bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND Thành phố

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước tạm đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước tạm đi ngang

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao