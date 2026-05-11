Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường là 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP. Hà Nội được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
|Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giới thiệu và trình HĐND TP. Hà Nội xem xét, bầu ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ông Bùi Duy Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Sau đó, HĐND TP. Hà Nội đã bỏ phiếu bầu chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với 2 nhân sự được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giới thiệu.
Với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031./.
Tóm tắt tiểu sử
* Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê quán: xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. Chuyên môn, nghiệp vụ: kinh tế, xây dựng dân dụng và công nghiệp; Lý luận chính trị: cao cấp.
Quá trình công tác:
Từ năm 1990 - 1992: tham gia hoạt động công tác Đoàn tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ tháng 6/1992 - tháng 6/2004: cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, cán bộ Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng (từ tháng 12/1997). Từ tháng 7/2004 - tháng 8/2008: công tác tại Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn (Hà Nội).
Từ tháng 8/2008 - tháng 2/2021: công tác tại quận Tây Hồ, trong đó đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.
Từ tháng 2/2021 - tháng 11/2022: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Từ tháng 11/2022 - tháng 2/2025: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 2/2025 - tháng 11/2025: Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.
Từ 11/2025 - tháng 5/2026: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.
* Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên. Chuyên môn, nghiệp vụ: kỹ sư công trình thủy lợi; Lý luận chính trị: cao cấp.
Quá trình công tác:
Từ 1997 - 2005: chuyên viên Công ty Kinh doanh Nhà số 2 (Sở Nhà đất Hà Nội). Từ năm 2005 - 2017: trải qua các chức vụ chuyên viên, lãnh đạo phòng, Chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội).
Từ tháng 5/2017 - tháng 10/2022: lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội
Từ tháng 11/2022 - tháng 6/2025: Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; từ tháng 7/2025 - tháng 2/2026: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn.
Từ tháng 2/2026 - tháng 5/2026: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội.