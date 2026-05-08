Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Tập trung rà soát, bảo đảm an toàn trong chi trả

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 quy định, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện BHXH, trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác theo quy định của Luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đối với văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Luật BHXH năm 2014, trường hợp còn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhưng không quá ngày 30/6/2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Người dân được hỗ trợ thực hiện ủy quyền nhận lương hưu tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội. Ảnh: BHXHVN

Quy định về thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro trong chi trả, bảo đảm tiền lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả đúng người, đúng chế độ, đúng quy định. Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lớn, trong đó có nhiều trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, cư trú xa nơi nhận chế độ hoặc đã ủy quyền cho người khác nhận thay trong thời gian dài.

Để tổ chức thực hiện thống nhất quy định mới của Luật BHXH năm 2024, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố về thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý, giải quyết hưởng, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, dữ liệu đang quản lý và dữ liệu do BHXH Việt Nam cung cấp để kịp thời nhận diện, xử lý các rủi ro trong quá trình chi trả.

Trong đó, cần tập trung rà soát các trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ 90 tuổi trở lên; trường hợp trùng mã số BHXH; trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa cập nhật đầy đủ trạng thái, thông tin ủy quyền hoặc đã hết thời hạn ủy quyền.

Trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương đã và đang phối hợp với bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để xác minh thông tin, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, đồng thời khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Các địa phương linh hoạt hỗ trợ người hưởng

Tại Hà Nội, nơi có số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lớn, BHXH thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xác nhận và hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục ủy quyền theo quy định mới, tránh phát sinh vướng mắc khi quy định được áp dụng đầy đủ từ ngày 1/7/2026.

Trên địa bàn phường Việt Hưng, BHXH cơ sở Long Biên đã triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Long Biên cho biết, riêng phường Việt Hưng có 2.379 trường hợp cần thực hiện thủ tục liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Khối lượng này đòi hỏi cơ quan BHXH cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để hướng dẫn kịp thời, không để ảnh hưởng đến kỳ chi trả của người hưởng.

Để đưa thông tin đến từng khu dân cư, BHXH cơ sở Long Biên phối hợp với UBND phường Việt Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho 62 tổ trưởng dân phố. Đây là lực lượng gần dân, sát địa bàn, có khả năng nắm bắt từng trường hợp người hưởng, nhất là người cao tuổi, người sức khỏe hạn chế hoặc ít tiếp cận thông tin qua môi trường số.

Không chỉ Hà Nội, các địa phương khác cũng đang chủ động rà soát, đôn đốc bổ sung văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định mới.

Tại Bắc Ninh, BHXH tỉnh đã có văn bản gửi Bưu điện tỉnh Bắc Ninh và BHXH các cơ sở về việc đôn đốc bổ sung giấy ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Nội dung tập trung vào quản lý người hưởng ủy quyền cho người khác nhận thay và xác minh thông tin người hưởng, nhằm bảo đảm công tác quản lý, chi trả được thực hiện đúng quy định.

Ông Nguyễn Công Phương - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh Bắc Ninh cho biết, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền thông qua Tổ Chuyển đổi số cộng đồng; đăng tải thông tin trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh Bắc Ninh; phối hợp tuyên truyền trên báo, đài địa phương và các trang mạng xã hội. Qua đó, quy định mới được chuyển tải đến từng nhóm người hưởng, giúp người dân hoàn thiện thủ tục đúng thời hạn, bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng liên tục, kịp thời, đúng người, đúng chế độ.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cần chủ động kiểm tra thời hạn văn bản ủy quyền, không chờ đến sát thời điểm 30/6/2026 mới thực hiện thủ tục. Khi cần lập lại văn bản ủy quyền hoặc thay đổi phương thức nhận, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả, trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn qua các kênh chính thức.

Cơ quan BHXH khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân qua đường link lạ, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin không rõ nguồn gốc. Việc chủ động rà soát, lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chi trả hằng tháng của người hưởng, mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện chính sách BHXH./.