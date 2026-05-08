Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Đức Minh

17:25 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, và hưởng ứng phong trào "lao động giỏi, năng suất cao".
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh: Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển quốc gia, đội ngũ đoàn viên, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ giữ vai trò tiên phong trong nghiên cứu, vận hành công nghệ và dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MST

Thứ trưởng cho rằng, Tháng Công nhân không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe, hành động thiết thực hơn vì người lao động.

Ông Phạm Đức Long đánh giá việc tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực, vừa bảo vệ người lao động, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, Thứ trưởng Phạm Đức Long đề nghị Công đoàn ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường đối thoại, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo đời sống đoàn viên thông qua chương trình “Bữa cơm công đoàn”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Xanh - Sạch - Đẹp”; thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Phạm Quang Hưởng, cho biết, năm 2026, Công đoàn Khoa học và Công nghệ đã triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, lấy người lao động làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi, trở thành điểm nhấn trọng tâm trong phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chuyên môn cùng chung tay chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam Phạm Quang Hưởng khen thưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: MST

Đặc biệt nhân Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, các cấp Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai thăm hỏi, tặng quà cho trên 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe, tư vấn phòng chống đột quỵ, tim mạch và hỗ trợ tiêm chủng cho người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho 29 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời khen thưởng 30 đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2025.

Phiên chợ công nhân bố trí khu vực y tế, chăm sóc sức khỏe, thuốc chữa bệnh và dịch vụ tiêm chủng cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ lễ phát động, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã tổ chức Phiên chợ công nhân, Ký kết thỏa thuận hợp tác Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu về triển khai các chương trình ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, thuốc chữa bệnh và dịch vụ tiêm chủng cho đoàn viên, người lao động./.

Đức Minh
an toàn vệ sinh đổi mới sáng tạo người lao động Phát động Tháng Công nhân chuyển đổi số khoa học và công nghệ công đoàn

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Một lao động tự do tại Bắc Ninh đã trở thành lao động nam đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của nhiều lao động tự do.
(TBTCO) - Bảy tháng sau khi các cơn bão Matmo và Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, các cộng đồng đang từng bước phục hồi với tinh thần kiên cường và quyết tâm, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
(TBTCO) - Chiều 6/5, Bộ Y tế ban hành quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.
(TBTCO) - Theo dự thảo danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế (BHYT), dự kiến bổ sung 84 thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm 35,7% số lượng thuốc bổ sung mới.
(TBTCO) - Bức tranh giá cả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%. Riêng tháng 4, CPI tăng 0,84% so với tháng trước và tăng tới 5,46% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ phản ánh xu hướng tăng giá mang tính ngắn hạn, mà còn cho thấy các yếu tố nền tảng đang cùng lúc tạo áp lực lên mặt bằng giá.
