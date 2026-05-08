Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh: Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển quốc gia, đội ngũ đoàn viên, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ giữ vai trò tiên phong trong nghiên cứu, vận hành công nghệ và dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MST

Thứ trưởng cho rằng, Tháng Công nhân không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe, hành động thiết thực hơn vì người lao động.

Ông Phạm Đức Long đánh giá việc tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực, vừa bảo vệ người lao động, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, Thứ trưởng Phạm Đức Long đề nghị Công đoàn ngành tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường đối thoại, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo đời sống đoàn viên thông qua chương trình “Bữa cơm công đoàn”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Xanh - Sạch - Đẹp”; thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Phạm Quang Hưởng, cho biết, năm 2026, Công đoàn Khoa học và Công nghệ đã triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, lấy người lao động làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi, trở thành điểm nhấn trọng tâm trong phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chuyên môn cùng chung tay chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam Phạm Quang Hưởng khen thưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: MST

Đặc biệt nhân Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, các cấp Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai thăm hỏi, tặng quà cho trên 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe, tư vấn phòng chống đột quỵ, tim mạch và hỗ trợ tiêm chủng cho người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho 29 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời khen thưởng 30 đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2025.

Phiên chợ công nhân bố trí khu vực y tế, chăm sóc sức khỏe, thuốc chữa bệnh và dịch vụ tiêm chủng cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ lễ phát động, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã tổ chức Phiên chợ công nhân, Ký kết thỏa thuận hợp tác Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu về triển khai các chương trình ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, thuốc chữa bệnh và dịch vụ tiêm chủng cho đoàn viên, người lao động./.