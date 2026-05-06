Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Tổng tài sản lập kỷ lục, tăng mạnh tiền gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 2026 (kỳ từ 1/1/2026 - 31/3/2026), tổng tài sản tại ngày 31/3/2026 của Coteccons đạt 34.686 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ tài chính 30/6/2025.

Đáng chú ý, khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn - tăng mạnh lên 4.725 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp xây dựng này. Trong khi đó, đầu niên độ tài chính, khoản mục này ở mức khoảng 1.474 tỷ đồng.

Bên cạnh việc gia tăng tiền gửi, Coteccons cũng ghi nhận hàng tồn kho tăng lên hơn 9.067 tỷ đồng, tăng 52% so với thời điểm đầu niên độ tài chính. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình và dự án đang triển khai.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt hơn 9.502 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với đầu niên độ. Để tài trợ cho mức tăng trưởng nhanh của tài sản thời gian qua, nợ phải trả tăng mạnh lên hơn 25.184 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 22% so với thời điểm 30/6/2025. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn từ mức gần 70% lên 72,6%.

Động lực tăng chủ yếu đến từ khoản tiền do người mua trả tiền trước ngắn hạn với giá trị gần 7.550 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu niên độ tài chính. Riêng nguồn vốn này đã chiếm khoảng 21,7% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Công ty cũng tăng huy động vốn từ kênh tín dụng. Vay và nợ ngân hàng ngắn dài hạn đến ngày 31/3 xấp xỉ 7.035, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Với việc chấp nhận tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao hơn, doanh nghiệp xây dựng này bù lại có sẵn nguồn vốn để triển khai các dự án thi công và trữ sẵn lượng tiền cho hoạt động kinh doanh, gửi ngân hàng ngắn hạn.

Tuy vậy, chi phí lãi vay tại Coteccons trong quý vừa qua cũng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ do tăng vay nợ. Trong quý III niên độ tài chính 2026, lợi nhuận sau thuế của Coteccons đạt 118 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ dù chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Một phần nguyên nhân đến từ mức nền so sánh thấp cùng kỳ. Ngoài ra, mức tăng trưởng hơn 28% của doanh thu cùng sự cải thiện đáng kể của biên lợi nhuận gộp là động lực chính giúp lợi nhuận cải thiện.

Thêm một vụ tranh chấp thương mại được hòa giải

Mới đây, Coteccons cho biết đã nhận được quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong một vụ án kinh doanh thương mại. Theo thông tin công bố, ngày 5/5/2026, Coteccons nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/4/2026 của TAND Khu vực 5 - TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024. Các bên tranh chấp đã đạt được thỏa thuận. Chi tiết về vụ án không được công ty nêu rõ.

Trước đó, Coteccons cũng từng liên quan đến vụ tranh chấp với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons. Cuối tháng 5/2025, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-CTHADS về việc phong tỏa tài khoản đối với Coteccons với số tiền gần 170 tỷ đồng.

Quyết định trên căn cứ theo Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 279/23 HCM ngày 24/10/2024 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Theo phán quyết, Coteccons có nghĩa vụ thanh toán cho Ricons tổng số tiền gần 170 tỷ đồng tính đến ngày 24/11/2024. Khoản tiền này bao gồm nợ gốc, lãi chậm trả từ ngày 1/1/2021 đến 24/9/2024, chi phí luật sư, lệ phí trọng tài cùng các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Coteccons còn phải tiếp tục thanh toán phần lãi chậm trả phát sinh cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Ricons là công ty liên kết của Coteccons. Trên báo cáo tài chính quý III/2026, Coteccons vẫn ghi nhận khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với giá trị hơn 317 tỷ đồng, tương tự nhiều năm qua. Tuy nhiên, phần giao dịch với bên liên quan không nhắc đến doanh nghiệp này.

Trong khi đó, trên báo cáo tài chính của Ricons tại thời điểm 30/6/2025, doanh nghiệp này ghi nhận khoản phải thu khó đòi liên quan đến Coteccons với giá trị khoảng 178 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng hơn 153 tỷ đồng do khoản nợ chậm thanh toán kéo dài trên 3 năm./.