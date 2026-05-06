Chứng khoán

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:32 | 06/05/2026
(TBTCO) - Coteccons mới đây phát đi thông tin liên quan đến việc đạt thỏa thuận hòa giải trong một vụ tranh chấp thương mại. "Ông lớn" ngành xây dựng hiện có quy mô tổng tài sản xấp xỉ 34.700 tỷ đồng, tăng gần 17% chỉ sau một năm.
aa

Tổng tài sản lập kỷ lục, tăng mạnh tiền gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ tài chính 2026 (kỳ từ 1/1/2026 - 31/3/2026), tổng tài sản tại ngày 31/3/2026 của Coteccons đạt 34.686 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ tài chính 30/6/2025.

Đáng chú ý, khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn - tăng mạnh lên 4.725 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp xây dựng này. Trong khi đó, đầu niên độ tài chính, khoản mục này ở mức khoảng 1.474 tỷ đồng.

Bên cạnh việc gia tăng tiền gửi, Coteccons cũng ghi nhận hàng tồn kho tăng lên hơn 9.067 tỷ đồng, tăng 52% so với thời điểm đầu niên độ tài chính. Đây chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các công trình và dự án đang triển khai.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt hơn 9.502 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với đầu niên độ. Để tài trợ cho mức tăng trưởng nhanh của tài sản thời gian qua, nợ phải trả tăng mạnh lên hơn 25.184 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 22% so với thời điểm 30/6/2025. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn từ mức gần 70% lên 72,6%.

Động lực tăng chủ yếu đến từ khoản tiền do người mua trả tiền trước ngắn hạn với giá trị gần 7.550 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu niên độ tài chính. Riêng nguồn vốn này đã chiếm khoảng 21,7% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Công ty cũng tăng huy động vốn từ kênh tín dụng. Vay và nợ ngân hàng ngắn dài hạn đến ngày 31/3 xấp xỉ 7.035, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Với việc chấp nhận tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao hơn, doanh nghiệp xây dựng này bù lại có sẵn nguồn vốn để triển khai các dự án thi công và trữ sẵn lượng tiền cho hoạt động kinh doanh, gửi ngân hàng ngắn hạn.

Tuy vậy, chi phí lãi vay tại Coteccons trong quý vừa qua cũng cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ do tăng vay nợ. Trong quý III niên độ tài chính 2026, lợi nhuận sau thuế của Coteccons đạt 118 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ dù chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh. Một phần nguyên nhân đến từ mức nền so sánh thấp cùng kỳ. Ngoài ra, mức tăng trưởng hơn 28% của doanh thu cùng sự cải thiện đáng kể của biên lợi nhuận gộp là động lực chính giúp lợi nhuận cải thiện.

Thêm một vụ tranh chấp thương mại được hòa giải

Mới đây, Coteccons cho biết đã nhận được quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự trong một vụ án kinh doanh thương mại. Theo thông tin công bố, ngày 5/5/2026, Coteccons nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/4/2026 của TAND Khu vực 5 - TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024. Các bên tranh chấp đã đạt được thỏa thuận. Chi tiết về vụ án không được công ty nêu rõ.

Trước đó, Coteccons cũng từng liên quan đến vụ tranh chấp với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons. Cuối tháng 5/2025, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-CTHADS về việc phong tỏa tài khoản đối với Coteccons với số tiền gần 170 tỷ đồng.

Quyết định trên căn cứ theo Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 279/23 HCM ngày 24/10/2024 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Theo phán quyết, Coteccons có nghĩa vụ thanh toán cho Ricons tổng số tiền gần 170 tỷ đồng tính đến ngày 24/11/2024. Khoản tiền này bao gồm nợ gốc, lãi chậm trả từ ngày 1/1/2021 đến 24/9/2024, chi phí luật sư, lệ phí trọng tài cùng các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Coteccons còn phải tiếp tục thanh toán phần lãi chậm trả phát sinh cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Ricons là công ty liên kết của Coteccons. Trên báo cáo tài chính quý III/2026, Coteccons vẫn ghi nhận khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác với giá trị hơn 317 tỷ đồng, tương tự nhiều năm qua. Tuy nhiên, phần giao dịch với bên liên quan không nhắc đến doanh nghiệp này.

Trong khi đó, trên báo cáo tài chính của Ricons tại thời điểm 30/6/2025, doanh nghiệp này ghi nhận khoản phải thu khó đòi liên quan đến Coteccons với giá trị khoảng 178 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng hơn 153 tỷ đồng do khoản nợ chậm thanh toán kéo dài trên 3 năm./.

Coteccons sắp thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP từ lãnh đạo thôi việc

Trong khoảng 3 tháng gần đây, cổ phiếu CTD chủ yếu dao động đi ngang và chỉ nhích tăng nhẹ gần đây, giao dịch quanh vùng 86.000 - 87.000 đồng/cổ phiếu.

Coteccons sắp tới sẽ thu hồi 100.000 cổ phiếu ESOP của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Đua sau khi lãnh đạo này rời vị trí điều hành. Ông Nguyễn Văn Đua được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Coteccons từ tháng 10/2024. Trước khi gia nhập Coteccons, ông từng công tác tại nhiều doanh nghiệp như Masan, Bibica, Thảo Điền Investments và Kusto Group.

Giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại của CTD.
Thanh Thủy
Từ khóa:
Coteccons tăng trữ tiền tiền gửi ngân hàng coteccons

Bài liên quan

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng 1.400 tỷ đồng

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng 1.400 tỷ đồng

Ngành xây dựng vào “sóng” tăng trưởng

Ngành xây dựng vào “sóng” tăng trưởng

Coteccons làm Tổng thầu thi công chính thức dự án Jade Square

Coteccons làm Tổng thầu thi công chính thức dự án Jade Square

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Kinh tế Halal là “chìa khóa” mở rộng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Đọc thêm

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

(TBTCO) - HOSE vừa nhắc nhở PC1 do doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. Cách đây chưa lâu, PC1 cũng đã bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

TCEX vượt qua vòng 1 “cuộc đua” cấp phép sàn tài sản mã hóa

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa có thông báo chính thức về việc tiếp nhận Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026 của Bộ Tài chính, theo đó TCEX đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu liên quan đến quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).
Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

(TBTCO) - Xây dựng Tracodi bị HOSE nhắc nhở về nghĩa vụ công bố thông tin khi chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.
Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

Vốn hóa thị trường trên HOSE cuối tháng 4 tương đương gần 68% GDP

(TBTCO) - Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt khoảng 8,726 triệu tỷ đồng, tăng 10,82% so với tháng trước và tương đương 67,92% GDP năm 2025. Con số này chiếm hơn 95,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.
Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Chứng khoán tháng 5 đối diện nhiều biến số

Sau nhịp bứt phá mạnh trong tháng 4 nhờ thông tin nâng hạng, thị trường chứng khoán bước sang tháng 5 với trạng thái “ít thông tin" dù vẫn nhiều biến số. Áp lực chốt lời, các yếu tố vĩ mô cùng dư nợ margin cao có thể tác động đến thị trường.
VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

(TBTCO) - Sau nhịp giảm sâu trong tháng 3, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi hơn 10% trong tháng 4 nhờ các yếu tố vĩ mô, kết quả kinh doanh và kỳ vọng nâng hạng, qua đó tạo nền tảng cho diễn biến thị trường trong tháng 5.
Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/5) ghi nhận phiên phục hồi mạnh về điểm số khi VN-Index tăng hơn 20 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy đà tăng chưa thực sự bền vững.
Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch phiên 5/5 giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, các trader vẫn khá lạc quan vào xu hướng tăng của VN30, giúp giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất tăng trên 1%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Sri Lanka: Vượt rào cản, hướng mốc 1 tỷ USD

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Lạng Sơn: Ngăn chặn 31,5 kg pháo nổ buôn lậu qua Cửa khẩu Hữu Nghị

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV cắt giảm 84% thành phần hồ sơ chi thường xuyên

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +65.94
06/05 | +65.94 (7,325.16 +65.94 (+0.91%))
DJI +578.85
06/05 | +578.85 (49,877.10 +578.85 (+1.17%))
IXIC +267.99
06/05 | +267.99 (25,594.12 +267.99 (+1.06%))
NYA +207.56
06/05 | +207.56 (23,216.23 +207.56 (+0.90%))
XAX -129.98
06/05 | -129.98 (8,951.84 -129.98 (-1.43%))
BUK100P +21.35
06/05 | +21.35 (1,038.92 +21.35 (+2.10%))
RUT +11.16
06/05 | +11.16 (2,856.16 +11.16 (+0.39%))
VIX -0.31
06/05 | -0.31 (17.07 -0.31 (-1.78%))
FTSE +215.09
06/05 | +215.09 (10,434.20 +215.09 (+2.10%))
GDAXI +488.11
06/05 | +488.11 (24,889.81 +488.11 (+2.00%))
FCHI +236.29
06/05 | +236.29 (8,298.60 +236.29 (+2.93%))
STOXX50E +144.06
06/05 | +144.06 (6,013.69 +144.06 (+2.45%))
N100 +39.69
06/05 | +39.69 (1,841.54 +39.69 (+2.20%))
BFX +104.18
06/05 | +104.18 (5,544.32 +104.18 (+1.91%))
MOEX.ME -0.11
06/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +315.17
06/05 | +315.17 (26,213.78 +315.17 (+1.22%))
STI +6.77
06/05 | +6.77 (4,927.38 +6.77 (+0.14%))
AXJO +113.10
06/05 | +113.10 (8,793.60 +113.10 (+1.30%))
AORD +112.80
06/05 | +112.80 (9,016.10 +112.80 (+1.27%))
BSESN +940.73
06/05 | +940.73 (77,958.52 +940.73 (+1.22%))
JKSE +35.36
06/05 | +35.36 (7,092.47 +35.36 (+0.50%))
KLSE +9.44
06/05 | +9.44 (1,756.87 +9.44 (+0.54%))
NZ50 +109.49
06/05 | +109.49 (13,145.19 +109.49 (+0.84%))
KS11 +447.57
06/05 | +447.57 (7,384.56 +447.57 (+6.45%))
TWII +369.56
06/05 | +369.56 (41,138.85 +369.56 (+0.91%))
GSPTSE +427.25
06/05 | +427.25 (33,994.16 +427.25 (+1.27%))
BVSP +538.44
06/05 | +538.44 (187,292.25 +538.44 (+0.29%))
MXX +450.08
06/05 | +450.08 (69,040.65 +450.08 (+0.66%))
IPSA +120.25
06/05 | +120.25 (10,811.52 +120.25 (+1.12%))
MERV +11,277.75
06/05 | +11,277.75 (2,770,534.25 +11,277.75 (+0.41%))
TA125.TA -10.24
06/05 | -10.24 (4,470.80 -10.24 (-0.23%))
CASE30 +1,047.50
06/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO +373.70
06/05 | +373.70 (7,276.18 +373.70 (+5.42%))
DX-Y.NYB -0.45
06/05 | -0.45 (97.99 -0.45 (-0.46%))
125904-USD-STRD +68.78
06/05 | +68.78 (2,775.46 +68.78 (+2.54%))
XDB +0.63
06/05 | +0.63 (136.04 +0.63 (+0.46%))
XDE +0.57
06/05 | +0.57 (117.50 +0.57 (+0.49%))
000001.SS +48.01
06/05 | +48.01 (4,160.17 +48.01 (+1.17%))
N225 +228.22
06/05 | +228.22 (59,513.12 +228.22 (+0.38%))
XDN +0.70
06/05 | +0.70 (64.04 +0.70 (+1.11%))
XDA +0.55
06/05 | +0.55 (72.36 +0.55 (+0.76%))