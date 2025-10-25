Coteccons làm Tổng thầu thi công chính thức dự án Jade Square

(TBTCO) - Coteccons vừa chính thức được công bố làm tổng thầu thi công dự án Jade Square của CTCP bất động sản JS.

Lễ ký kết giữa 2 đơn vị ngày 24/10

Theo đó, Coteccons (mã CK: CTD) được lựa chọn là đơn vị tổng thầu thi công công trình chung cư cao tầng của dự án Jade Square.

Với bề dày kinh nghiệm, năng lực vượt trội và uy tín đã được khẳng định của Coteccons, nhà thầu này sẽ làm tổng thầu toàn bộ quá trình từ thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài đến xây dựng hạ tầng kết nối nội khu cùng hệ thống tiện ích và cảnh quan của dự án.

Coteccons là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam với hơn 21 năm kinh nghiệm, đồng thời liên tục được vinh danh vị trí số 1 tại bảng xếp hạng Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu do Vietnam Report công bố với công nghệ hiện đại trong triển khai xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp đồng bộ, bền vững cả về mặt thẩm mỹ và kết cấu.

Được biết, dự án Jade Square nằm trên đường Nguyễn Đình Tứ, song song với đường vành đai 3, quận Bắc Từ Liêm (cũ) của Hà Nội.

Dự án được quy hoạch thành một khu đô thị phức hợp với đầy đủ các chức năng: căn hộ, officetel, biệt thự và nhà phố thương mại. Dự án chia làm hai phân khu gồm Michelia (6,8ha, gồm 3 toà chung cư 26 tầng, biệt thự đơn lập, shophouse) và Magnolia (2,1ha với 2 toà căn hộ, 30 biệt thự).

Dự án do liên danh giữa Công ty CP Bất động sản JS (thành viên Vimefulland) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bách Đăng TMC làm chủ đầu tư và có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, với quy mô gần 9ha.

Giá bán của chung cư Jade Square được các môi giới thông tin trên thị trường hiện nay dao động từ trung bình từ 95 - 105 triệu/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tùy theo diện tích từng căn hộ.