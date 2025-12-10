Chủ đầu tư dự án The Fibonnan đính chính thông tin nợ thuế

(TBTCO) - Liên quan đến danh sách Thuế tỉnh Hưng Yên công khai danh sách 230 doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/10/2025, với tổng số nợ là 98 tỷ đồng, trong đó đứng đầu danh sách nợ thuế tỉnh này là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú (An Phú Invest) - chủ đầu tư dự án The Fibonan, chủ đầu tư đã có thông tin đính chính làm rõ hơn thông tin này.

Dự án đã cất nóc, đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao trong quý I/2026.

Theo đó, hồi đầu tháng 11/2025, thuế tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đã công khai danh sách 230 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 31/10/2025, với tổng số nợ là 98 tỷ đồng.

Lý do công khai theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo đó, đơn vị nợ thuế đứng đầu danh sách công bố từ Thuế Hưng Yên là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú (An Phú Invest) có địa chỉ tại xóm Hưu, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên với tổng số tiền nợ thuế là hơn 32,77 tỷ đồng

Tuy nhiên, theo đại diện chủ đầu tư dự án, ngày 15/07/2025, Thuế Cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên hạch toán nghĩa vụ tiền đất được Nhà nước giao với chủ đầu tư là 16,38 tỷ đồng (Hạn nộp 13/08/2025), và 16,38 tỷ đồng (Hạn nộp 13/10/2025), tổng là hơn 32,7 tỷ đồng.

Đến ngày 24/07/2025, Công ty đã thực hiện nộp luôn hơn 32,77 tỷ đồng của 2 đợt, nhưng nộp nhầm về Thuế tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 18/11/2025, mới được điều chỉnh từ Thuế tỉnh Hưng Yên về Thuế Cơ sở 3. Do việc điều chỉnh chứng từ muộn dẫn đến tiền thuế nợ là hơn 32,77 tỷ đồng nêu trên.

Ngoài ra, ngày 20/8/2025, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú đã thực hiện nộp 45,3 triệu đồng tiền thuế Giá trị gia tăng (VAT), nhưng do kho bạc liên kho chứng từ muộn nên đến ngày 21/11/2025, kho bạc đã hạch toán số tiền nêu trên về cơ quan Thuế tỉnh Hưng Yên, dẫn tới phát sinh số tiền thuế nợ.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, An Phú Invest đã làm việc với Thuế tỉnh Hưng Yên và Thuế Cơ sở 3 và Thuế tỉnh Hưng Yên đã có Thông báo số 5172/TB-HYE về việc đính chính thông báo về xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Qua đó, tính tới ngày 5/12/2025, An Phú Invest không còn nợ nghĩa vụ ngân sách hơn 32,8 tỷ đồng (gồm 32,77 tỷ đồng tiền thuế và hơn 45 triệu đồng tiền thuế VAT) Nhà nước liên quan đến dự án Khu nhà ở Cửu Cao (The Fibonan), xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Dự án The Fibonan có quy mô khoảng 20.992m², bao gồm 1 tòa tháp 32 tầng nổi, 3 tầng hầm với 656 căn hộ cao cấp, penthouse và trung tâm thương mại, với mật độ xây dựng 33%, tọa lạc tại Phố Cúc, khu đô thị Ecopark, Hưng Yên.

Dự án được chủ đầu tư An Phú Invest phát triển theo triết lý xanh toàn diện, từ không gian cảnh quan, vật liệu xây dựng đến thiết kế kiến trúc. Hơn 60% diện tích đất được dành cho mảng xanh và tiện ích sinh thái như vườn thiền, vườn yoga, đồi thư giãn, khu dạo bộ, vườn café…

Ngoài ra, An Phú Invest đặc biệt chú trọng lựa chọn các vật liệu thân thiện với môi trường như sàn gỗ không chứa formaldehyde, cửa lô gia và cửa kính sử dụng hệ kính low-e chạm trần giúp ngăn tia hồng ngoại, giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu khả năng cách âm, cách nhiệt.

Được biết, hiện tại, tháp căn hộ The Fibonan đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao vào quý I/2026./.