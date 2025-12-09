(TBTCO) - Chiều ngày 9/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5.

Tuyến đường Vành đai 2.5 có tổng chiều dài 19,41 km, mặt cắt 40 - 50 m, điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối kết thúc tại phường Phú Thượng. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước, đã kéo dài nhiều năm đến nay chưa hoàn thành.

Qua rà soát, toàn bộ tuyến đường Vành đai 2.5 trên địa bàn thành phố đang được phân thành 13 đoạn. Dự án đã được đầu tư theo quy hoạch 7,6 km, đang thực hiện đầu tư 9,36 km, còn 2,45 km chưa nghiên cứu đầu tư.

Hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 5 đoạn đang triển khai và 3 đoạn chưa triển khai.

Tuyến đường Vành đai 2.5 đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống giao thông Thủ đô Hà Nội, góp phần kết nối các khu vực nội đô từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành vòng khép kín để phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực lên các tuyến đường chính như Vành đai 2 và Vành đai 3. Tuyến đường này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Việc hoàn thành các đoạn còn lại sẽ đồng bộ với các dự án hạ tầng khác, giúp giảm thời gian di chuyển, hạn chế ùn ứ giờ cao điểm và cải thiện chất lượng không khí đô thị. Trong bối cảnh Hà Nội đang đô thị hóa nhanh chóng, Vành đai 2.5 là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông, một trong 5 điểm nghẽn được thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, bóc tách, làm rõ từng vấn đề khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tình hình, tiến độ triển khai dự án, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư các đoạn mới…

Phát biểu kết luận chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải xác định rõ trách nhiệm chính trị để tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật kỹ lưỡng trong từng công việc, nhất là trong giải phóng mặt bằng; tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình, vận động người dân ngay từ bây giờ.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng thành phố đưa dự án sớm về đích./.