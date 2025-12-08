(TBTCO) - Xác định việc thực hiện đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vì vậy các dự án trọng điểm trong năm 2025 đã và đang tiếp tục được TP. Hà Nội thực hiện khẩn trương, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Tháo gỡ 4 điểm nghẽn lớn về giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm đến nay, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được TP. Hà Nội quan tâm, đẩy mạnh như tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường Vành đai 4, các dự án giao thông, y tế, di tích và giáo dục...

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đô thị Hà Nội.

Cụ thể, tháo gỡ 4 điểm nghẽn lớn về giải ngân vốn đầu tư công, đó là: chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng theo chính sách cũ và mới do thay đổi các quy định pháp luật liên quan đến đất đai; bố trí tái định cư bằng đất, trong đó ưu tiên bố trí ngay tại các vị trí xã, phường dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo đủ điều kiện triển khai ngay, đồng thời triển khai giải pháp tạm cư bằng tiền hỗ trợ người dân kịp thời di dời để đảm bảo mặt bằng thi công; điều chỉnh giá gói thầu trọn gói do ảnh hưởng khách quan của công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư công từ cấp xã đến các sở, ngành...

Số liệu từ TP. Hà Nội cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý tháng 11 ước tính đạt 10.455 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thực hiện tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 11 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý thực hiện được 79.700 tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch năm và tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Ảnh: Phạm Hưng

Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm trong năm 2025 trên địa bàn thành phố tiếp tục được thực hiện khẩn trương, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Điển hình, dự án cầu Tứ Liên có mức đầu tư 20.200 tỷ đồng, hiện nay nhà thầu đang tổ chức thi công 2 trụ tháp dây văng.

Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 75.000 tỷ đồng, đã giải ngân 22% kế hoạch vốn. Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) có mức đầu tư 7.200 tỷ đồng, đã giải ngân 52,6%.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có tổng vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng, đã giải ngân 27,5%. Dự án tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng, đã giải ngân 41,6%. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng mức đầu tư 11.200 tỷ đồng, đã giải ngân 59,1%...

Tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, “làm xuyên ngày nghỉ”

TP. Hà Nội cho biết, phấn đấu kết quả giải ngân cả năm 2025 (đến ngày 31/1/2026) đạt 100% so với kế hoạch thành phố giao, 117,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, xác định việc thực hiện đầu tư công năm 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai “Đợt cao điểm 75 ngày đẩy mạnh và hoàn thành giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025”, bắt đầu từ ngày 1/11/2025.

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu chậm nhất ngày 31/12/2025 phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để bàn giao cho đơn vị thi công; dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 15/12/2025 và thông tuyến trước 15/1/2026. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo động lực phát triển cho khu vực nội đô Hà Nội.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ nay đến hết tháng 1/2025, yêu cầu từng đơn vị, trên cơ sở kế hoạch tiến độ giải ngân theo tuần, tháng của từng dự án, giao ban điểm hàng tuần; quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, “làm xuyên ngày nghỉ”.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với tinh thần “vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”; “vướng ở cấp nào, cấp đó chịu trách nhiệm”, không đùn đẩy, né tránh.

Trong đó, về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các UBND xã, phường tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến GPMB; tính toán đầy đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển để ưu tiên thực hiện trước. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các tổ chức, cá nhân trong diện GPMB đồng thuận; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện quỹ đất tái định cư, quỹ nhà tái định cư để bố trí định cư ngay khi người dân chấp thuận phương án đền bù.

Cuối tháng 11/2025, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Đăng

Với giá nguyên vật liệu, thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng; kịp thời cập nhật, điều chỉnh và công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách trung ương, các công trình trọng điểm, thành phố yêu cầu tập trung, quyết tâm triển khai, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Sở Tài chính chủ trì cùng các đơn vị tiếp tục bám sát với Bộ Tài chính để kịp thời cập nhật, điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công từ các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp sang dự án giải ngân tốt hơn đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách.

Thành phố siết chặt kỷ luật kỷ cương đầu tư công; đưa giải ngân đầu tư công là tiêu chí hàng đầu để đánh giá, xếp loại và khen thưởng cán bộ, lãnh đạo năm 2025, gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ từng công trình, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.