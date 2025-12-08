(TBTCO) - Thông tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết, chiều 7/12, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 xã Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã đề nghị lãnh đạo xã phải hết sức chủ động, tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn, khai thác lợi thế của từng xã để phát triển.

Cuộc làm việc nhằm làm rõ tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn, quản lý, bảo vệ rừng và sự tham gia của các xã cùng thành phố giải quyết 5 điểm nghẽn (ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị).

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy cùng đoàn công tác tham quan Nhà máy Điện rác Sóc Sơn. Ảnh: Linh Vũ

Tại cuộc làm việc, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các xã Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh báo cáo về thực tế tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố giải đáp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, trao đổi làm rõ những giải pháp để các xã khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển, góp phần tích cực cùng thành phố thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng như tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, khắc phục hiệu quả 5 điểm nghẽn...

Trước cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tham quan Nhà máy đốt rác phát điện tại đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, 5 xã Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh là địa bàn hiếm có của Hà Nội hội tụ đồng thời rừng, hồ, địa hình bán sơn địa và cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. Do đó, các địa phương cần phải tận dụng tốt nhất lợi thế của mình trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế sinh thái, du lịch, dịch vụ; phải tạo mọi thuận lợi cho người dân trong vùng để phát triển kinh tế...

Bí thư Thành ủy yêu cầu các xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt tinh thần không trông chờ, cầu toàn, mà phải chủ động xây dựng các mô hình kinh tế đặc thù. Phải xác định rõ: có điều kiện gì thì phát triển tốt điều kiện đó, không chờ hạ tầng hoàn chỉnh mới làm du lịch, dịch vụ; phải xây dựng sản phẩm đặc trưng của từng xã, gắn với hồ, rừng, sinh thái, trải nghiệm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu các sở, ngành của thành phố sớm hướng dẫn cơ chế, thủ tục để các xã chủ động triển khai, tránh tình trạng thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng hiệu quả đạt được.

Lưu ý tình trạng vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trên địa bàn, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các xã không được né tránh trách nhiệm, không đùn đẩy giữa xã với sở, ngành. “Khi đã phân cấp, thì nơi nào được giao phải chịu trách nhiệm đến cùng. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm” - ông Ngọc nói.

Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường phức tạp diễn ra trên địa bàn các xã, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với các xã, quản lý chặt chẽ toàn bộ khâu thu gom - vận chuyển - xử lý rác thải. Siết chặt kiểm soát xe chở rác trên đường, xử lý nghiêm mọi hành vi tiếp tay cho vi phạm môi trường. Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo xem xét cụ thể đề xuất mở rộng thêm 2 lò đốt rác trong Khu xử lý rác thải Nam Sơn...

Bí thư Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn các xã về tỷ lệ điều tiết ngân sách, đồng thời rà soát thúc đẩy 3 dự án lớn trên địa bàn: Dự án khu công nghiệp - công nghệ cao; Dự án trường đua ngựa; Dự án khu vui chơi - giải trí.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, dự án nào nhà đầu tư, nhà thầu không đủ năng lực thì phải kiên quyết thay thế. Giải phóng mặt bằng phải gắn với tiến độ thực chất, không làm hình thức. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để đưa vào phục vụ sớm nhất tạo cơ hội, công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khoẻ cho người dân trong vùng và khu vực xung quanh...

Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề về rừng, xử lý rác thải cả cũ và mới. Trong đó, về quy hoạch rừng, Bí thư Thành ủy đề nghị Sở này hoàn thành việc bàn giao cho các xã trước ngày 15/12/2025, đồng thời rà soát trực tiếp tại chỗ để điều chỉnh quy hoạch sát thực tế. Đối với xử lý rác thải, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần quy hoạch nhiều điểm xử lý bùn thải, công khai thu hút nhà đầu tư xử lý rác chôn lấp cũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu gom và kiểm soát.