(TBTCO) - Ngày 8/12, Thuế tỉnh Quảng Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng và đơn vị thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Hoạt động hợp tác này là một phần trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh, được thực hiện cùng với các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Mục tiêu là hoàn thành kế hoạch "60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế" để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi.

Các bên cam kết sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp các hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục kê khai thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bên cạnh đó, các đối tác này cũng sẽ hỗ trợ giảm thiểu chi phí và cung cấp các ưu đãi, giúp quá trình chuyển đổi thuế trở nên tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Thuế tỉnh Quảng Ninh ký kết phối hợp với ngân hàng Agribank Quảng Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 24.826 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, đạt tỷ lệ trên 62% so với tổng số hộ kinh doanh. Dấu hiệu tích cực này cho thấy sự hiệu quả của chiến lược chuyển đổi thuế của tỉnh.

Các đối tác trong thỏa thuận hợp tác cũng cam kết sẽ cử đội ngũ nhân lực trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi. Việc này không chỉ giúp các hộ kinh doanh nắm vững quy trình kê khai thuế, mà còn giúp họ thích nghi với hệ thống thuế mới, chuẩn bị tốt cho việc xóa bỏ thuế khoán bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tại Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế, góp phần vào việc xây dựng nền kinh tế hiện đại, minh bạch và bền vững.