Thuế cơ sở 6 TP. Đà Nẵng hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế

(TBTCO) - Trong những ngày qua, Thuế cơ sở 6 TP. Đà Nẵng tổ chức chuỗi hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế từ thuế khoán sang kê khai tại 3 địa điểm: xã Thạnh Mỹ, xã Khâm Đức và xã Đại Lộc.

Thuế cơ sở 6 TP. Đà Nẵng cho biết, các hội nghị đã thu hút khoảng 650 hộ kinh doanh trên địa bàn 16 xã do Thuế cơ sở 6 quản lý, thể hiện sự quan tâm và đồng thuận của hộ, cá nhân kinh doanh đối với chủ trương cải cách quản lý thuế.

Thuế cơ sở 6 TP. Đà Nẵng tổ chức chuỗi hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Chương trình còn có sự đồng hành của các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và thanh toán gồm: VNPT, Viettel, KiotViet, MISA, VNPAY, Five Star, Sapo, cùng đại diện các ngân hàng BIDV và Vietcombank. Các đơn vị đã giới thiệu giải pháp hỗ trợ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truyền dữ liệu doanh thu phục vụ kê khai thuế.

Trong phần thảo luận tại hội nghị, Lãnh đạo và các công chức Thuế cơ sở 6 TP. Đà Nẵng đã giải đáp trực tiếp các câu hỏi, lắng nghe khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến ghi nhận doanh thu, hóa đơn đầu vào, kiểm kê hàng hóa tồn kho, cách tính thuế, các giải pháp hỗ trợ việc quản lý bán hàng và xuất hóa đơn điện tử.

Đoàn Thanh niên Thuế cơ sở 6 TP. Đà Nẵng tham gia hướng dẫn, phát tài liệu, đón tiếp người nộp thuế đến tham dự.

Lãnh đạo Thuế cở sở 6 TP. Đà Nẵng khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành xuyên suốt trong toàn bộ quá trình chuyển đổi, từ hướng dẫn trình tự thủ tục đến giải đáp các tình huống thực tế phát sinh.