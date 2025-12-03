(TBTCO) - Tâm lý tích cực, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, giúp VN30-Index nối dài chuỗi tăng. Trong phiên ngày 3/12, chênh lệch dương đã trở lại. Nhà đầu tư cũng gia tăng đáng kể vị thế nắm giữ hợp đồng phái sinh.

Vị thế nắm giữ hợp đồng phái sinh tiếp tục tăng

Thị trường phái sinh ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên gần nhất khi hợp đồng kỳ hạn VN30F1512 đóng cửa ở mức 1.972 điểm, tăng 1,28% so với phiên trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa VN30F1512 và chỉ số VN30-Index quay trở lại dương 0,01 điểm.

Trừ hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn vào tháng 3/2026 có giá thấp hơn chỉ số cơ sở (-2,99 điểm), chênh lệch dương trở lại ở cả 3 hợp đồng tương lai VN30-Index.

Trong khi đó, chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai VN100-Index và chỉ số cơ sở đã thu hẹp đáng kể mức chênh lệch âm, nhưng vẫn chưa quay lại trạng thái dương.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 16,8%. Giao dịch có phần thận trọng hơn khi VN30-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh. Dù vậy, khối lượng mở (OI) vẫn duy trì cao, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn. Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch (trader) giảm các vị thế đầu cơ trong phiên, lạc quan khi VN30-Index hướng đến kháng cự rất mạnh (1.970 điểm).

Ngành bán lẻ và ngân hàng trở lại dẫn dắt cùng dòng tiền lớn

Đà tăng 3 phiên gần đây tiếp tục được nối dài. Chỉ số VN30-Index mở cửa trong sắc xanh, bật tăng 10 điểm ngay từ đầu phiên. Lực cầu tập trung ở nhóm ngân hàng và bán lẻ, dẫn dắt và hỗ trợ tâm lý tích cực phủ khắp thị trường.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng như VCB, CTG, BID đồng loạt tăng mạnh 3 - 5%, giúp chỉ số duy trì sắc xanh. Dù áp lực bán xuất hiện tại nhóm cổ phiếu "nhà Vingroup", sự trở lại của dòng tiền thể hiện rõ trong nửa cuối phiên sáng, với thanh khoản tăng vọt - tín hiệu củng cố quan điểm thị trường đã quay lại xu hướng tăng trung hạn.

Bước sang phiên chiều, sự sôi động tiếp tục được đẩy lên cao khi MWG và CTG tăng trần, tạo điểm nhấn quan trọng. Dòng tiền lan tỏa rộng hơn sang các mã vốn hóa lớn khác như VPB, MBB, BID, đều tăng xấp xỉ 4%, qua đó đóng góp hơn 20 điểm cho VN30-Index.

Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1.971,99 điểm, tăng 21,87 điểm. Rổ danh mục này có 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. Giá trị giao dịch tăng mạnh so với phiên trước. Cùng với diễn biến chênh lệch phái sinh trở lại dương, thị trường tiếp tục duy trì kỳ vọng hướng đến các vùng kháng cự cao hơn trong thời gian tới./.