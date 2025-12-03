(TBTCO) - Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của VietinBank về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016 như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2025.

Tỷ lệ phát hành: 44,63658403% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 44,63658403 (cổ đông sở hữu 10.000.000.000 cổ phiếu được nhận 4.463.658.403 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.396.980.879 cổ phiếu.

Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do VSDC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện: nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phiếu tương ứng (100 x 44,63658403) : 100 = 44,63658403 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số lượng cổ phiếu để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 44 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,63658403 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Thương - VBSE, địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần); Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Sổ cổ đông.

Mọi thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ – Văn phòng HĐQT (số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.39413622, Email: [email protected])./.