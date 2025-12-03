Hoàn thiện khung pháp lý, nâng tầm mô hình đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

(TBTCO) - Phát biểu tại Hội thảo quốc tế với chủ đề “Phát huy mô hình Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, hình thành Quỹ đầu tư Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu Đề án sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Mục tiêu là tinh gọn số lượng, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu và có khả năng dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15), đây là cơ sở pháp lý nền tảng đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Hiện Bộ Tài chính đang trình và hoàn thiện 3 nghị định hướng dẫn Luật số 68/2025/QH15 gồm: Nghị định quy định một số nội dung về quản lý và đầu tư vốn nhà nước; Nghị định về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo, công khai thông tin trong quản lý và đầu tư vốn nhà nước và Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ cũng xây dựng 6 nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù đối với các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp nhà nước trong những lĩnh vực then chốt, trong đó có Nghị định về cơ chế hoạt động áp dụng cho doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. Ảnh Đức Minh

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, việc nghiên cứu xây dựng các nghị định nêu trên nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Nghị định chung về cơ bản chuẩn bị được Chính phủ ban hành, tuy nhiên trong Nghị định chung không thể bao quát hết, do đó cần có nghị định đặc thù.

Dự thảo Nghị định chung quy định phương thức, đối tượng tiếp nhận, cơ chế tài chính đặc thù, cơ chế bán vốn linh hoạt, cách thức đầu tư vốn nhà nước trực tiếp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu cải cách pháp luật, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc đầu tư kinh doanh vốn nhà nước phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Theo đó, việc ban hành nghị định đặc thù nêu trên sẽ giúp doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vốn phát huy tốt vai trò, vị thế của mình.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, trọng tâm là “bộ tứ trụ cột” gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW. Đồng thời, Đề án về phát triển kinh tế nhà nước đang được Bộ Chính trị chỉ đạo sát sao, nhằm củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước với mục tiêu sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp có vốn nhà nước một cách thực chất, hiệu quả, tăng quy mô, giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, tập trung vào lĩnh vực then chốt, thiết yếu, có khả năng dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Đức Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, sau gần 2 thập kỷ hoạt động, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã chứng minh được năng lực thực thi, thể hiện rõ vai trò đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước, thể hiện rõ ưu thế nổi bật của mô hình đầu tư kinh doanh vốn, nhưng so với tiềm năng, cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Do đó, cần nghiên cứu văn bản vi phạm pháp luật và nghiên cứu mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ cho SCIC. Trong Đề án về phát triển kinh tế nhà nước đang trình Bộ Chính trị, SCIC là một trong 26 tập đoàn, tổng công ty dẫn dắt, trở thành công cụ quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính với vai trò vừa là cơ quan đại diện chủ sở hữu, vừa là cơ quan quản lý nhà nước, sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng SCIC trong việc hiện thực hóa mục tiêu. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn tin tưởng, với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng sự đồng hành của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Quốc hội, các chuyên gia trong và ngoài nước, SCIC sẽ hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt, góp phần vào tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới./.