UFM tiếp tục “hành trình sứ mệnh” mở rộng bồi dưỡng tài chính - kế toán

(TBTCO) - Tiếp nối thành công của khóa bồi dưỡng đầu tháng 11, trong hai ngày 29 – 30/11/2025, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đã tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính - kế toán cấp xã, phường, đặc khu” theo kế hoạch phối hợp với UBND phường Long Trường (TP. Hồ Chí Minh) tại cơ sở 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường.

Các giảng viên tham gia giảng dạy chụp ảnh lưu niệm cùng học viên. Ảnh: UFM

Khóa học quy tụ 74 học viên đến từ nhiều đơn vị thuộc các phường An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, Long Bình, Long Phước, Phước Long, Tam Bình, Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức và Long Trường. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách, tài sản công và kế toán tại cơ sở.

Trong hai ngày, học viên được học bốn chuyên đề trọng tâm về phân cấp, phân quyền tài chính, quy trình lập và quyết toán ngân sách, nghiệp vụ kế toán và thực hành phần mềm kế toán ngân sách xã, do ThS - Giảng viên chính Phan Thị Thúy Ngọc cùng chuyên gia Công ty MISA giảng dạy, với sự kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận và thực hành trực tiếp trên máy tính.

Chiều 30/11, UFM đã trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao chứng nhận hoàn thành khóa học. Đến dự, phát biểu tại buổi lễ có đại diện Ban giám hiệu Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo UBND phường Long Trường, đại diện Công ty cổ phần MISA.

TS. Cao Tấn Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng UFM ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc của học viên, sự phối hợp của UBND phường Long Trường và Công ty MISA đã góp phần làm nên thành công của khóa học.

Đại diện UBND phường Long Trường, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường, đánh giá cao sự đồng hành của UFM với địa phương trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Đại học Tài chính - Marketing tiếp tục tổ chức các khóa học tương tự trong thời gian tới.

Đại diện Công ty MISA, bà Nguyễn Thị Bảo Anh - Quản lý kinh doanh khu vực TP. Hồ Chí Minh, cũng phát biểu chúc mừng khóa học và chia sẻ về định hướng hỗ trợ chuyển đổi số cho hệ thống tài chính cơ sở trong thời gian tới./.