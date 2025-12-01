Xung lực mới từ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Petrovietnam

(TBTCO) - Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sức bền của doanh nghiệp. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) xác định đây là đột phá quan trọng hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất.

Hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Ban lãnh đạo Petrovietnam xác định, muốn tạo ra sự đột phá, thì trước hết phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong toàn tập đoàn. Vì vậy, công tác khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm, từ việc quán triệt nhận thức trong từng cấp lãnh đạo, đưa vào chương trình, kế hoạch hằng năm của từng đơn vị, tới yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm. Hiệu quả triển khai được xem là tiêu chí đánh giá thi đua và thành tích của cả tập thể lẫn cá nhân.

Song song với đó, Petrovietnam đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, phổ cập kiến thức KHCN và văn hóa số, nhằm khơi dậy tinh thần tự chủ - sáng tạo - dám nghĩ - dám làm ở mọi cán bộ, công nhân viên. Các mô hình khởi nghiệp nội bộ, phong trào cải tiến kỹ thuật, những sáng kiến nâng cao năng suất lao động được khuyến khích mạnh mẽ, tạo khí thế mới cho toàn Tập đoàn trong giai đoạn đổi mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về chế phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu VPI SP giúp gia tăng sản lượng khai thác cho khu vực nghiên cứu mỏ Bạch Hổ tại Triển lãm kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực phát triển bền vững”.

Một trong những bước đi chiến lược là Petrovietnam sắp xếp lại toàn bộ hệ thống KHCN và đổi mới sáng tạo theo mô hình “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Petrovietnam”, hướng tới một cấu trúc liên kết chặt chẽ từ nghiên cứu - thử nghiệm - ứng dụng - thương mại hóa.

Mô hình này được thiết kế theo chuỗi giá trị khép kín. Trong đó, Trung tâm KHCN, Đổi mới sáng tạo và Đào tạo đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt nghiên cứu chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ. Trung tâm được xây dựng trên cơ sở nền tảng các cơ sở nghiên cứu đào tạo sẵn có của Petrovietnam, gồm: Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trường Cao đẳng Dầu khí (PV College), hình thành một “bộ não” tập trung của toàn ngành. Đây sẽ là nơi hội tụ tri thức tinh hoa, kết nối nghiên cứu với thực tiễn sản xuất.

Các đầu mối ứng dụng công nghệ được lồng ghép sâu vào từng doanh nghiệp, đóng vai trò “đơn vị đặt hàng”, trung tâm kiểm nghiệm, thử nghiệm công nghệ mới, đảm bảo mọi nghiên cứu đều xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Công ty thương mại hóa và đầu tư đảm nhiệm khâu cuối cùng: quản lý tài sản trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tiếp cận công nghệ tiên tiến từ bên ngoài và đầu tư vào các dự án công nghệ chiến lược.

Toàn bộ hệ sinh thái được kết nối và định hướng bởi Ban Chỉ đạo KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Tập đoàn, cơ quan giữ vai trò “nhạc trưởng” trong chiến lược đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của cấu trúc này là tạo ra một môi trường, ở đó, đổi mới không phải hoạt động đơn lẻ, mà trở thành hệ thống vận hành đồng bộ, liên tục và bền vững; đảm bảo mọi nỗ lực sáng tạo đều được nuôi dưỡng, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng hoặc thương mại hóa nhanh nhất.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Petrovietnam lần thứ 4

Đổi mới sáng tạo chỉ hiệu quả khi có khung thể chế và năng lực quản trị tương thích. Vì vậy, Petrovietnam đang khẩn trương sửa đổi, bổ sung và đồng bộ hóa các quy chế, quy định, cơ chế tài chính, quản trị tài sản trí tuệ... nhằm tháo gỡ rào cản, giải phóng nguồn lực và mở đường cho quy mô hoạt động KHCN - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số lớn hơn.

Tập đoàn đặc biệt chú trọng xây dựng khung quản trị rủi ro công nghệ, nhằm kiểm soát rủi ro khi triển khai các công nghệ chiến lược, phức tạp, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững. Hệ thống quản trị hiện đại, bao gồm quản trị tinh gọn, quản lý dự án tiên tiến, công cụ cộng tác trực tuyến và phần mềm theo dõi tiến độ. Việc đo lường năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) được thực hiện định kỳ, giúp đánh giá chính xác năng suất lao động và hiệu quả cải tiến. Văn hóa đổi mới sáng tạo - văn hóa số - văn hóa học đặt trọng tâm vào tinh thần hợp tác, tư duy mở và khả năng thích nghi với môi trường làm việc số.

Những nỗ lực này giúp Petrovietnam không chỉ thay đổi mô hình vận hành, mà còn thay đổi cả tư duy và văn hóa tổ chức, nền tảng quan trọng nhất cho mọi cuộc chuyển đổi.

Chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho khoa học công nghệ

Petrovietnam xác định đầu tư cho KHCN - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số là đầu tư cho tương lai. Do đó, tập đoàn đặt mục tiêu dành tối thiểu 2% doanh thu hợp nhất hằng năm cho lĩnh vực này. Đây là tỷ lệ đầu tư cao hiếm có trong các doanh nghiệp nhà nước, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới.

PVU là bệ phóng vững chắc cho đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nguồn lực đầu tư được tập trung vào xây dựng hạ tầng kết nối toàn Tập đoàn, tiêu chuẩn hóa trung tâm dữ liệu; chuyển dịch ứng dụng sang nền tảng điện toán đám mây; phát triển IoT, hệ thống giám sát điều hành tập trung, nhà máy thông minh; tăng cường số hóa và xây dựng hệ thống siêu dữ liệu kết nối từ Công ty mẹ đến các đơn vị; đầu tư toàn diện vào an toàn thông tin và an ninh mạng... Song song với đó, Tập đoàn thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn để tối ưu hóa hoạt động và giảm thiểu rủi ro.

Xác định con người là yếu tố quyết định thành công của Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vì vậy Petrovietnam ưu tiên chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Một loạt nhóm giải pháp được triển khai sẽ tập trung vào đổi mới tuyển dụng, đào tạo theo chuẩn quốc tế, đặc biệt ở các lĩnh vực còn thiếu, xây dựng cơ chế học bổng, hỗ trợ tín dụng cho sinh viên giỏi, nhất là bậc sau đại học, tạo môi trường làm việc, thu nhập hấp dẫn để thu hút chuyên gia đầu ngành, “tổng công trình sư”, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Đồng thời, tập đoàn tập trung phát triển AI trong Trung tâm KHCN - Đổi mới sáng tạo - Đào tạo, xây dựng mô hình giáo dục đại học số; cùng với đẩy mạnh hợp tác với các đại học, viện nghiên cứu quốc tế, hiện đại hóa phương thức giảng dạy bằng công nghệ tiên tiến. Tập đoàn cũng thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn ngành, coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược và phát triển các ứng dụng AI dựa trên dữ liệu lớn.

Những giải pháp trên là cách Petrovietnam gia tăng sức lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, không chỉ phục vụ Tập đoàn, mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế./.