Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Hành trình ESG là quá trình dài hơi

(TBTCO) - Trước bối cảnh áp lực từ chính sách, người tiêu dùng và thị trường xuất khẩu ngày một gia tăng, con đường phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với ngành công nghiệp nói chung và ngành nhựa nói riêng, trong đó có Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

CTCP Nhựa thiếu niên Tiền Phong vinh dự nhận Vinh danh Doanh nghiệp đồng hành cùng sự nghiệp Phát triển bền vững năm 2025

Chuyển dịch xanh: từ sản phẩm, công nghệ đến chuỗi giá trị

Việt Nam hiện được xếp vào nhóm các quốc gia có lượng rác thải nhựa đổ ra biển cao nhất toàn cầu. Phần lớn lượng nhựa tiêu thụ trong nước là các sản phẩm dùng một lần, khó phân hủy và ít được tái chế, gây áp lực nặng nề lên hệ sinh thái biển và hệ thống quản lý chất thải.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành nhựa đang chịu sức ép ngày càng lớn từ thị trường xuất khẩu, nhất là EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản - những quốc gia đang siết chặt quy định về bao bì, vật liệu tái chế và dấu vết carbon của sản phẩm. Kể từ năm 2024, EU bắt đầu triển khai Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) thử nghiệm, trong đó nhựa nằm trong nhóm ngành có thể bị mở rộng áp dụng trong giai đoạn sau. Đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng rằng chỉ những doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường mới có thể trụ vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước áp lực của môi trường và thị trường, nhiều doanh nghiệp nhựa Việt Nam đã chủ động chuyển hướng sang mô hình sản xuất tuần hoàn và xanh hóa chuỗi giá trị. Trong đó, xu hướng “xanh hóa” sản phẩm được xem là bước đi quan trọng đầu tiên, trong đó nền tảng công nghệ đóng vai trò quan trọng.

Với Nhựa Thiếu niên Tiền phong, theo ông Chu Văn Phương - Tổng giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, đặc thù ngành nhựa đòi hỏi năng lực đổi mới liên tục, công nghệ thay đổi rất nhanh, “hôm nay khác, ngày mai đã khác”.

Vì vậy Nhựa Tiền Phong, trong hành trình 65 năm phát triển, ông Phương cho hay luôn coi cập nhật máy móc và dây chuyền hiện đại là điều kiện sống còn. Toàn bộ thiết bị sản xuất ống nhựa được đầu tư theo tiêu chuẩn mới nhất của thế giới, cho phép tăng năng suất lao động, tiết kiệm năng lượng và giảm hao phí vật liệu. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu trong suốt nhiều thập kỷ, kể từ khi thành lập năm 1960 đến nay.

Ngành nhựa Việt Nam đang đối diện với một ngã rẽ quan trọng: chuyển mình từ mô hình sản xuất theo chiều rộng, dựa vào chi phí rẻ và năng suất cao, sang mô hình phát triển theo chiều sâu, đặt trọng tâm vào tính bền vững, hiệu quả môi trường và trách nhiệm xã hội.

Tổng giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cho biết, doanh nghiệp đã gây dựng dựa trên đổi mới công nghệ, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và không ngừng tối ưu quy trình sản xuất.

Theo ông Phương, chiến lược xanh hóa của Nhựa Tiền Phong thể hiện ở việc chủ động chuyển sang sử dụng nguyên liệu và hóa chất thân thiện môi trường. Doanh nghiệp là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tiên phong sử dụng vật liệu “xanh” trong sản xuất ống nhựa. Cùng với đó, toàn bộ phế liệu phát sinh trong dây chuyền đều được tái sử dụng nội bộ, không thải ra môi trường bên ngoài, qua đó giảm đáng kể lượng rác thải rắn.

Song song với cải tiến công nghệ và nguyên liệu, Nhựa Tiền Phong tuân thủ chặt chẽ quy định về xử lý chất thải rắn và môi trường làm việc. Mô hình quản trị này giúp doanh nghiệp liên tục được ghi nhận bởi nhiều tổ chức trong nước và quốc tế.

Tháng 8 vừa qua, sản phẩm của Công ty được Hội đồng Công trình xanh Singapore trao chứng nhận bốn lá xanh (mức cao nhất trong hệ thống đánh giá). Đây vừa là ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp, vừa khẳng định tiêu chuẩn chất lượng của các dòng ống nhựa mang thương hiệu Tiền Phong.

Đổi mới công nghệ không còn là yêu cầu của thời cuộc, mà đó là điều kiện để doanh nghiệp ngành nhựa tồn tại trong dài hạn

Cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm môi trường

Theo ông Phương, lợi ích lớn nhất của việc đầu tư vào công nghệ xanh không chỉ nằm ở chi phí vận hành tiết giảm, mà ở niềm tin thị trường. Nhiều chủ đầu tư lớn đã ưu tiên sử dụng sản phẩm của Nhựa Tiền Phong cho các dự án.

“Các chủ đầu tư đánh giá rất cao tính tiên phong của Nhựa Tiền Phong trong việc sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường. Đây là lợi thế cạnh tranh mà công nghệ xanh mang lại” - ông Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh công nghệ, Nhựa Tiền Phong đang trong quá trình xây dựng mô hình quản trị ESG. Hiện doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị tư vấn để rà soát toàn diện hoạt động, làm rõ mức độ đáp ứng các tiêu chí môi trường - xã hội - quản trị. Dù chưa hoàn tất bộ tiêu chuẩn đầy đủ, ông Phương cho rằng quá trình đánh giá hiện trạng đã mở ra nhiều cơ hội cải thiện và nâng cao năng lực quản trị trong tương lai.

“Từ những buổi làm việc với tư vấn, chúng tôi thấy có 2 yếu tố mang tính quyết định. Đó là tầm nhìn và cam kết thực chất của lãnh đạo, cùng với hệ thống quy trình đủ chuẩn hóa để đảm bảo mọi hoạt động được kiểm soát và cải tiến liên tục” - ông Phương chia sẻ.

Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong cho rằng, hành trình ESG là quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên trì, nhưng càng làm sớm thì càng được lợi thế trong cạnh tranh và trong việc tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. "Đổi mới công nghệ không còn là yêu cầu của thời cuộc, mà đó là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại trong dài hạn. Nếu không đổi mới, chúng ta sẽ tụt lại ngay lập tức" - ông Phương khẳng định./.