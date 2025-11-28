Giá vàng hôm nay (28/11): Vàng miếng SJC và vàng nhẫn neo ở mức rất cao

Giá vàng thế giới giao ngay hôm nay (28/11) tăng nhẹ, đang giao dịch quanh vùng 4.161,11 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay có xu hướng chững lại, nhưng duy trì ở ngưỡng cao.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay duy trì ở ngưỡng cao.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4,161.11 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,06% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.486 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Nhà phân tích Julius Baer cho rằng thị trường vàng nhiều khả năng vẫn trong trạng thái tích lũy sau đợt điều chỉnh mạnh hồi tháng 10, vốn khiến tâm lý chưa hoàn toàn ổn định trở lại. Mặc dù đã giảm 5% so với mức kỷ lục 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10, vàng vẫn giữ vững trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce.

Theo CME FedWatch, giới giao dịch hiện định giá 85% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng tới, tăng mạnh so với mức 30% chỉ một tuần trước đó. Vàng là tài sản không sinh lợi suất, thường được hưởng lợi khi lãi suất giảm.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 27/11/2025, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng ở mức 151,4 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 152 - 153,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 - 153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,4 triệu đồng/lượng (mua) và 152,4 triệu đồng/lượng (bán), chưa có biến động mới ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn có mức giá mua vào là 150,0 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở 153,0 triệu đồng/lượng, không ghi nhận diễn biến mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,7 triệu đồng/lượng (mua) và 152,7 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua, chênh lệch mua - bán ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.