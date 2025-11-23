Giá vàng hôm nay (23/11): Giá vàng miếng tăng mạnh

Giá vàng miếng hôm nay (23/11) đồng loạt tăng vọt, trong đó, giá vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều. Giá vàng thế giới cũng tăng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng hôm nay đồng loạt tăng vọt. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay tăng so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.066,2 USD/ounce (tương đương 129,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 56,8 USD/ounce, tương đương giảm 1,38% nếu tính trong vòng 30 ngày qua. Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng tiếp tục giữ được vùng hỗ trợ vững chắc trên 4.000 USD/ounce, nhưng rủi ro giảm giá đang gia tăng khi kim loại quý này dường như không thể duy trì đà tăng vượt ngưỡng kháng cự ban đầu tại 4.100 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt tăng mạnh, mức tăng cao nhất 1,1 triệu đồng/lượng so với giá sáng hôm qua ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức cao nhất 148,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 150,4 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 147,9 triệu đồng/lượng, giá bán ra bằng các thương hiệu khác. Đây cũng là thương hiệu vàng có mức tăng ở chiều mua vào cao nhất.

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng - giảm trái chiều ở các thương hiệu, mức tăng - giảm cao nhất là 600.000 đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 150,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá bán ra của vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,6 - 150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.