Giá vàng hôm nay (19/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh

|Sáng 19/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.067,65 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:21:36 sáng 19/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.067,65 USD/oune, giảm 5,47 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,13% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,332 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.720 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 19/11, giá vàng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán so với sáng 18/11.
Mức giảm cũng tương tự ở Bảo Tín Minh Châu, hiện thương hiệu này giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 146,3 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh so với rạng sáng 18/11.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.