Giá vàng hôm nay (19/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục suy giảm, nhưng chỉ trong biên độ hẹp. Trong nước, cả giá vàng miếng miếng, vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh.

Sáng 19/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.067,65 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:21:36 sáng 19/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.067,65 USD/oune, giảm 5,47 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,13% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,332 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.720 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 19/11, giá vàng các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán so với sáng 18/11.

Mức giảm cũng tương tự ở Bảo Tín Minh Châu, hiện thương hiệu này giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 146,3 - 149,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn hôm nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh so với rạng sáng 18/11.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.