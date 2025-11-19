Ngày 19/11: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (19/11) đồng loạt tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trên cả nước. Mức giá cao nhất hiện ở Hải Phòng và Ninh Bình với 51.000 đồng/kg, mức thấp nhất là 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay được điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương với mức tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên cùng điều chỉnh lên 50.000 đồng/kg. Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn được thương lái thu mua quanh 49.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu đạt 48.000 đồng/kg. Hải Phòng và Ninh Bình ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Điện Biên, Sơn La và Hà Nội vẫn ổn định, không có biến động.

Hiện mức giá thu mua hiện dao động từ 48.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng giá tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 49.000 đồng/kg. Với mức tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đắk Lắk và Gia Lai được điều chỉnh lần lượt lên 48.000 đồng/kg và 47.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại trong khu vực hầu hết giữ giá ổn định. Như vậy, mức giá tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 46.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên lần lượt là 49.000 đồng/kg và 48.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, mức thu mua heo hơi toàn khu vực hiện dao động từ 48.000 đến 50.000 đồng/kg. Vĩnh Long tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất với 48.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau duy trì vị trí cao nhất, ở mức 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả ba miền đồng loạt tăng nhẹ, từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Hiện mức thu mua chung trên toàn quốc dao động trong khoảng 46.000 - 51.000 đồng/kg./.