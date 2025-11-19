Ngày 19/11: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (19/11) tiếp đà giảm do nhà đầu tư cân nhắc tác động từ trừng phạt Nga và dự báo dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,85USD/thùng, giảm 0,55%; giá dầu WTI ở mốc 59,66 USD/thùng, giảm 0,42%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 63,85USD/thùng, giảm 0,55%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,85USD/thùng, giảm 0,55% (tương đương giảm 0,35 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,66 USD/thùng, giảm 0,42% (tương đương giảm 0,25 USD/thùng).

Theo Reuters, giá dầu tiếp đà giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trong bối cảnh thị trường dao động mạnh khi giới đầu tư đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt phương Tây đối với dòng chảy dầu từ Nga, đồng thời đối chiếu với dự báo dư cung trong năm tới.

Giới đầu tư hiện theo dõi dữ liệu dự trữ dầu của Mỹ từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự kiến công bố vào khoảng 16h30 EDT. Trong diễn biến liên quan, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt áp dụng từ tháng 10 đối với Rosneft và Lukoil đã bắt đầu gây sức ép lên nguồn thu từ dầu của Nga và được dự báo sẽ từng bước làm giảm khối lượng xuất khẩu của nước này.

“Nhà đầu tư đang cân nhắc giữa dự báo dư cung toàn cầu gia tăng và những gián đoạn trong dòng chảy dầu thô của Nga do các biện pháp trừng phạt của Mỹ”, bà Soojin Kim, chuyên gia phân tích tại MUFG, cho biết.

Ở chiều ngược lại, hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Novorossiysk của Nga đã được khôi phục hôm Chủ nhật sau hai ngày tạm dừng do một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, theo các nguồn tin trong ngành và dữ liệu của LSEG.

Xuất khẩu từ Novorossiysk cùng điểm trung chuyển thuộc Tập đoàn Đường ống Caspi, tổng cộng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, tương đương gần 2% nguồn cung toàn cầu đã bị gián đoạn từ ngày thứ Sáu, khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên đó.

Goldman Sachs ngày thứ Hai dự báo giá dầu sẽ có xu hướng giảm đến năm 2026 do nguồn cung mới tăng mạnh khiến thị trường dư thừa. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý giá Brent có thể vượt 70 USD/thùng trong giai đoạn 2026 - 2027 nếu sản lượng dầu của Nga sụt giảm mạnh hơn dự báo./.