Ngày 19/11: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay (19/11) tăng mạnh từ 3.200 đến 4.100 đồng/kg do những cơn mưa kéo dài. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục tăng 500 đồng/kg, dao động 145.000 - 146.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay giao dịch trong khoảng 112.600 - 113.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh từ 3.200 đến 4.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 112.600 - 113.800 đồng/kg, tăng mạnh từ 3.200 đến 4.100 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà tăng mạnh 4.100 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch cùng mức 112.600 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 113.700 đ/kg, tăng 3.200 đồng/kg. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 113.600 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp tăng 3.300 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 113.800 và 113.700 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 113.000 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 112.900 đ/kg, tăng 3.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng ở mức 4.540 USD/tấn, tăng 1,27% (57 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,12% (49 USD/tấn), đạt 4.540 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 trên sàn giao dịch New York tăng 2,43% (9,8 US cent/pound) vào hôm qua, đạt 412,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,02% (7,6 US cent/pound), đạt 384,2 US cent/pound.

Giá tiêu ở mức 146,500 đồng/kg

Giá tiêu tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng nhẹ 500 đồng, lên mức khoảng 146.500 đồng/kg. Động lực chính đến từ thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng đối với hồ tiêu và các loại gia vị, nhóm hàng nước này không tự sản xuất, tạo kỳ vọng mới cho thị trường.

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 146.500 đồng/kg, giá tăng 500 đồng/kg so với hôm qua; tại Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; tại Đắk Nông ở mức 146.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg ; tại Bình Phước ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.087 USD/tấn giảm 0,16%, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.649 USD/tấn giảm 0,16%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.175 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.400 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn./.