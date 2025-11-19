Ngày 19/11: Giá gạo xuất khẩu biến động, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (19/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định, gạo xuất khẩu biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg dao động 8.600 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg….

Giá gạo xuất khẩu hôm nay biến động nhẹ. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động 8.600 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.600 - 7.800; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.950 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn cắt lúa cuối đồng còn lại ít, giao dịch mua bán đứng, giá vững. Tại An Giang, nhu cầu mua mới lai rai, một số bạn hàng chậm mua do giá lúa hiện nay khó có lời, giá lúa các loại vững.

Tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, lượng lúa tươi cuối vụ còn lại rất ít, giao dịch mua bán yếu, giá lúa vững. Tại Tây Ninh, nhiều đồng vãn lúa, thương lái hỏi mua lai rai, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ít biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 415 - 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 317 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 478 - 482 USD/tấn./.