Ngày 18/11: Giá heo hơi tại miền Trung giảm, miền Bắc và miền Nam ổn định

Giá heo hơi hôm nay (18/11) giảm nhẹ tại một số địa phương miền Trung, trong khi miền Bắc và miền Nam duy trì ổn định. Mức giá cao nhất hiện đạt 50.000 đồng/kg tại Hà Nội và Cà Mau; thấp nhất là 46.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh miền Trung.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một số địa phương miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung đi ngang. Hà Nội là địa phương duy nhất ghi nhận biến động, tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục thu mua ở mức 49.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La giữ nguyên mức 48.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu vẫn là địa phương có giá thấp nhất miền Bắc với 47.000 đồng/kg.

Như vậy, mức giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động từ 47.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục điều chỉnh giảm ở nhiều địa phương.

Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về mức 46.000 đồng/kg. Gia Lai giảm mạnh nhất khu vực, mất 2.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk giữ nguyên mức 47.000 đồng/kg; Hà Tĩnh vẫn duy trì 46.000 đồng/kg; Khánh Hòa giữ 48.000 đồng/kg và Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức cao nhất khu vực với 49.000 đồng/kg.

Như vậy, mức giá tại miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động từ 46.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay chỉ điều chỉnh tại Đồng Nai khi giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 49.000 đồng/kg.

Tại Tây Ninh, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, giá heo tiếp tục duy trì mức 49.000 đồng/kg. Đồng Tháp giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 47.000 đồng/kg. Cà Mau hiện dẫn đầu miền Nam với mức 50.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động từ 47.000 đồng/kg đến 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay cho thấy sự giảm nhẹ tại miền Trung, trong khi miền Bắc và miền Nam tiếp tục giữ ổn định. Mức giá cao nhất cả nước hiện là 50.000 đồng/kg tại Hà Nội và Cà Mau; mức thấp nhất là 46.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh miền Trung. Diễn biến này cho thấy thị trường có thể tiếp tục ổn định trong những ngày tới, song vẫn tiềm ẩn khả năng điều chỉnh theo biến động cung cầu từng khu vực./.