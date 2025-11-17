Giá bạc có xu hướng tăng trở lại

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu tăng. Trong nước, tại thời điểm hiện tại, các thương hiệu niêm yết mốc giá ổn định của phiên trước.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.937.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.997.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 16/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng không thay đổi so với phiên trước, hiện niêm yết ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.683.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng ổn định, hiện niêm yết ở mức 1.655.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.689.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.653.000 1.683.000 1.655.000 1.688.000 1 kg 44.076.000 44.874.000 44.128.000 45.025.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.661.000 1.691.000 1.662.000 1.693.000 1 kg 44.282.000 45.086.000 44.324.000 45.137.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.937.000 1.997.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.653.204 53.253.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:43:08 sáng 17/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,897 USD/oune, tăng 0,277 USD/oune so với phiên sáng 16/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.338.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:43:08 sáng 17/11/2025