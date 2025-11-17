Giá bạc có xu hướng tăng trở lại

|Sáng 17/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,897 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.937.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.997.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 16/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng không thay đổi so với phiên trước, hiện niêm yết ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.683.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng ổn định, hiện niêm yết ở mức 1.655.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.689.000 đồng/lượng (bán ra).
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.653.000
|
1.683.000
|
1.655.000
|
1.688.000
|
|
1 kg
|
44.076.000
|
44.874.000
|
44.128.000
|
45.025.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.661.000
|
1.691.000
|
1.662.000
|
1.693.000
|
|
1 kg
|
44.282.000
|
45.086.000
|
44.324.000
|
45.137.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.937.000
|
1.997.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
51.653.204
|
53.253.200
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:43:08 sáng 17/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,897 USD/oune, tăng 0,277 USD/oune so với phiên sáng 16/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.338.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/oune ở chiều bán ra.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:43:08 sáng 17/11/2025