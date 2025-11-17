Giá bạc có xu hướng tăng trở lại
Sáng 17/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,897 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 17/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 1.937.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.997.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên sáng 16/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc cũng không thay đổi so với phiên trước, hiện niêm yết ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.683.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng ổn định, hiện niêm yết ở mức 1.655.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.689.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 17/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.653.000

1.683.000

1.655.000

1.688.000

1 kg

44.076.000

44.874.000

44.128.000

45.025.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.661.000

1.691.000

1.662.000

1.693.000

1 kg

44.282.000

45.086.000

44.324.000

45.137.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 17/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.937.000

1.997.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

51.653.204

53.253.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:43:08 sáng 17/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,897 USD/oune, tăng 0,277 USD/oune so với phiên sáng 16/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.338.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/oune ở chiều bán ra.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:43:08 sáng 17/11/2025

