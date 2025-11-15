Tỷ giá USD hôm nay (15/11): Thế giới tăng, thị trường tự do giảm mạnh ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 15/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.122 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 99,27.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.916 VND/USD - 26.328 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.128 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.128 đồng 26.378 đồng Vietinbank 25.990 đồng 26.378 đồng BIDV 26.168 đồng 26.378 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.761 - 30.683 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.871 đồng 31.445 đồng Vietinbank 29.761 đồng 31.481 đồng BIDV 30.262 đồng 31.421 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.67 đồng 175.12 đồng Vietinbank 165 đồng 176.50 đồng BIDV 167.37 đồng 174.60 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 15/11/2025, giảm 348 đồng ở chiều mua và giảm 328 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.498 - 27.618 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 99,27.

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và gần như đi ngang so với đồng Yên trong phiên thứ Sáu, khi thị trường chứng khoán phục hồi sau đợt bán tháo mạnh và giới giao dịch cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

So với Yên Nhật, USD giảm nhẹ 0,02% xuống còn 154,52 yên. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,12% xuống 1,1617 USD.

Đồng bảng Anh giảm 0,24% còn 1,3158 USD. Đồng Euro tăng lên mức cao nhất so với Bảng Anh kể từ tháng 4/2023.

So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,15% lên 0,794 Franc. Trước đó, đồng bạc xanh có lúc giảm xuống mức thấp nhất một tháng, 0,7876 Franc, khi dòng tiền tìm đến tài sản an toàn./.