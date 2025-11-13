Giá vàng hôm nay (13/11): Vàng miếng, vàng nhẫn giảm ngược chiều thế giới

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, với mức tăng lên tới trên 2,07% trong 24 giờ qua. Ngược chiều tăng với giá vàng thế giới, trong nước, cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm.

Sáng 13/11, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mức 4.295,29 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:47 sáng 13/11/2025, giá vàng giao dịch trên Kitco giao dịch tại mức 4.295,29 USD/oune, tăng 85,07 USD/oune, tương đương với mức tăng 2,07% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,141,76 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.850 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 13/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm giá vàng miếng 500.000/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở mức 150 - 151,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều,

Phú Quý SJC cũng giảm giá vàng miếng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.ới

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, tuy nhiên mức giảm tại các thương hiệu tương đối khác biệt. Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 147,2 - 149,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 148,4 - 151,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 148,5 - 148,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148,2 - 151,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.