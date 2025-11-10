Tỷ giá USD hôm nay (10/11): Thị trường tự do giảm mạnh ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 10/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.106 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 99,56.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.898 VND/USD - 26.308 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giao dịch ở mức 26,088 - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.088 đồng 26.358 đồng Vietinbank 26.120 đồng 26.358 đồng BIDV 26.118 đồng 26.358 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.519 - 30.416 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.579 đồng 31.139 đồng Vietinbank 29.965 đồng 31.270 đồng BIDV 29.928 đồng 31.112 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.75 đồng 176.27 đồng Vietinbank 166.64 đồng 176.14 đồng BIDV 168.34 đồng 175.86 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 10/11/2025, giảm ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.700 - 27.750 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 99,56.

Tuần trước, mặc dù khởi đầu tuần giao dịch đầy hứa hẹn, nhưng đà tăng của đồng USD đã yếu đi trong nửa cuối tuần. Chỉ số DXY không duy trì được đà tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5, sau khi vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 100, chỉ số DXY đã quay trở lại vùng giảm điểm.

Thị trường tiếp tục dõi theo diễn biến kinh tế Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư nỗ lực đánh giá tác động từ định hướng chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang và các dữ liệu kinh tế vĩ mô mới công bố. Sự kéo dài của tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đang làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế, đồng thời kích hoạt làn sóng bán tháo mới đối với đồng bạc xanh. Đây được xem là yếu tố chính khiến đồng USD suy yếu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tiếp tục tăng giá so với đồng USD trong phiên giao dịch cuối tuần, khi tỷ giá EUR/USD tiến gần mốc 1,1575, mức cao nhất kể từ cuối tháng 10. Đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau hai tuần giảm liên tiếp.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật (JPY) chịu áp lực giảm do số liệu kinh tế trong nước kém khả quan, làm suy yếu kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sớm điều chỉnh lãi suất. Cặp tỷ giá USD/JPY duy trì trạng thái tích lũy hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trong khi chờ đợi động lực giao dịch mới.

Đồng Bảng Anh (GBP) ghi nhận đà phục hồi nhẹ so với đồng USD, trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế quan trọng từ Anh và tác động lan tỏa từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Nhìn chung, triển vọng ngắn hạn của đồng đô la Mỹ vẫn ở trạng thái giằng co. Dù một số tín hiệu cho thấy xu hướng ôn hòa đang chiếm ưu thế, nhưng sự kéo dài của tình trạng đóng cửa chính phủ và những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên đồng bạc xanh, làm gia tăng tâm lý thận trọng trong giới đầu tư toàn cầu./.