Ngày 10/11: Giá heo hơi lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (10/11) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Hiện giá thu mua tại các vùng dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Tổng hợp cho thấy, giá heo hơi trên cả nước tuần qua chạm đáy trong hơn 2 tháng, phản ánh sức tiêu thụ yếu và tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn ổn định.

Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có điều chỉnh mới. Hiện giá dao động từ 49.000 đồng/kg đến 51.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Ninh Bình và Phú Thọ cùng các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục giữ nguyên mức 50.000 đồng/kg.

Bắc Ninh là địa phương có giá cao nhất khu vực 51.000 đồng/kg. Lai Châu là địa phương có giá thấp nhất 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay giữ ổn định so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hiện đạt 49.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì mức 49.000 đồng/kg; trong khi Gia Lai và Đắk Lắk vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giữ ổn định, dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tây Ninh và Cà Mau duy trì mức cao nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng ghi nhận giá 50.000 đồng/kg.

Cần Thơ giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long vẫn giữ mức thấp nhất khu vực là 48.000 đồng/kg.

Các chuyên gia trong ngành cho biết, giá heo hơi hiện đang ở trạng thái đi ngang sau đợt giảm nhẹ đầu tháng 11. Dù thị trường chưa có biến động lớn, nhiều hộ chăn nuôi vẫn kỳ vọng giá sẽ phục hồi vào cuối tháng khi nhu cầu sản xuất thực phẩm phục vụ mùa lễ hội và Tết Nguyên đán bắt đầu tăng cao./.