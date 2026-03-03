Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 2 tháng đạt hơn 22% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, thu nội địa 2 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố ước đạt 13.039 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trong 2 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đơn vị chú trọng. Theo đó, đã thực hiện 1 phóng sự “Thuế và Cuộc sống” phát sóng trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; 8 bài viết trên Trang thông tin điện tử Thuế TP. Đà Nẵng và hàng nghìn lượt gửi email cho người nộp thuế về các chính sách thuế mới ban hành.

Đồng thời, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 8 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế; 2.949 lượt hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế. Cán bộ thuế hỗ trợ người nộp thuế về mặt nghiệp vụ, trả lời vướng mắc qua các kênh hỗ trợ khác, với hàng nghìn lượt gửi email, 1.339 lượt hỗ trợ qua điện thoại và nhiều kênh hỗ trợ khác.

Về công tác hoàn thuế, đơn vị đã ban hành 68 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 303 tỷ đồng, bằng 13,1% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026. Tỷ lệ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 95%.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, lũy kế 2 tháng đầu năm, Thuế TP. Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra 190 cuộc; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 160,8 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 37,8 tỷ đồng, giảm lỗ 116,8 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 3 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 3,2 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào ngân sách nhà nước là 199,2 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Ông Toàn cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa tháng 3, Thuế TP. Đà Nẵng tiếp tục quán triệt công chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá tác động đến nguồn thu; xác định các lĩnh vực, khoản thu còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu; đẩy mạnh kế hoạch triển khai Quyết định số 3789/QĐ-CT của Cục Thuế về chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế” ngay trong quý I/2026. Tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại chính sách thuế mới cho doanh nghiệp thuộc Thuế thành phố quản lý.