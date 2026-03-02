Đồng Tháp quyết liệt thu hồi nợ thuế

(TBTCO) - Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ thuế trong năm 2025, Thuế tỉnh Đồng Tháp đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Đoàn Hữu Hiếu - Phó Trưởng phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: AT

Trong năm 2025, công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại Đồng Tháp đã chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức quản lý rủi ro. Thay vì dàn trải, cơ quan thuế tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp có quy mô lớn và các hoạt động kinh tế mới phát sinh.

Kết quả cụ thể, ngành Thuế tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tổng cộng 931 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 104,37% kế hoạch năm. Qua đó, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý tổng số tiền lên đến 787,6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu số tiền xử lý, đáng chú ý có 90 tỷ đồng là số thuế tăng thu, giảm khấu trừ 18,6 tỷ đồng và giảm lỗ 679 tỷ đồng. Đặc biệt, tính đến cuối năm 2025, số tiền thực nộp vào ngân sách nhà nước qua công tác này đạt 77,7 tỷ đồng, chiếm 92% số tăng thu kiến nghị, cho thấy hiệu quả thực tế của các cuộc hậu kiểm.

Ngoài ra, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế vẫn được duy trì hiệu quả với 1.095 cuộc, hoàn thành 100% kế hoạch, giúp tăng thu 3,6 tỷ đồng và giảm khấu trừ 3,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng cũng được chú trọng với 48 cuộc, kiến nghị xử lý 1,3 tỷ đồng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Song song với công tác thanh tra, việc quản lý và đôn đốc thu hồi nợ thuế được xem là "mặt trận" cam go không kém. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng nợ thuế trên địa bàn khoảng 745,23 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 78,6%. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2025 được kiểm soát ở mức 3,8%.

Để đạt được kết quả này, Thuế tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế mạnh tay đối với những trường hợp cố tình chây ỳ. Trong năm 2025, cơ quan thuế đã ban hành 1.707 quyết định cưỡng chế với tổng số tiền nợ gần 297 tỷ đồng. Các biện pháp cụ thể bao gồm: trích tiền và phong tỏa tài khoản đối với 1.034 người nộp thuế (108 tỷ đồng); thông báo ngừng sử dụng hóa đơn cho 652 trường hợp (gần 187 tỷ đồng).

Đặc biệt, biện pháp "tạm hoãn xuất cảnh" đã được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả răn đe rõ rệt với 537 trường hợp bị thông báo. Danh tính của 4.509 người nộp thuế còn nợ thuế với tổng số tiền 1.743 tỷ đồng cũng đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ sự quyết liệt này, số nợ thu hồi từ các năm trước chuyển sang ước đạt hơn 275 tỷ đồng, đạt trên 55% tổng nợ cũ.

Trong năm 2025, cơ quan thuế đã chuyển 210 hồ sơ sang cơ quan công an xử lý và phối hợp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của 874 doanh nghiệp vi phạm.

Công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử và hộ kinh doanh cũng có những bước tiến dài. Qua rà soát, ngành Thuế đã đưa vào quản lý doanh thu từ 145 doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử (469,2 tỷ đồng) và hơn 5.700 hộ kinh doanh trên các nền tảng số (1.854 tỷ đồng). Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh" (Đề án 420) về chống thất thu đã giúp đưa thêm hơn 15.000 hộ kinh doanh vào diện quản lý, truy thu và tăng thu thêm hàng tỷ đồng.