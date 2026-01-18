Chủ động, sáng tạo, Thuế tỉnh Đồng Tháp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

(TBTCO) - Trong quá trình triển khai thu ngân sách năm 2025, Thuế tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, sáng tạo trong công tác hỗ trợ người nộp thuế. Ước đến ngày 31/12/2025, số thu trong nước đạt 22.911 tỷ đồng, đạt 115,5% dự toán pháp lệnh, bằng 110,3% so với thực hiện năm 2024. Thuế tỉnh Đồng Tháp đặt kế hoạch hoàn thành thu ngân sách năm 2026 đạt 23.226 tỷ đồng.

Ông Đoàn Hữu Hiếu - Phó Trưởng Thuế phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Ảnh: AT

Thu ngân sách năm 2025 đạt 22.911 tỷ đồng

Theo Báo cáo Tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026 của Thuế tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2025, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành và vượt dự toán thu, gắn chặt công tác quản lý với thực tiễn địa bàn.

Nhằm thực hiện đạt kết quả tốt, tập thể ban lãnh đạo Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân, đảm bảo điều hành thống nhất, hiệu quả và minh bạch.

Đồng thời, Thuế tỉnh duy trì chế độ giao ban định kỳ để đánh giá tiến độ, điều chỉnh biện pháp quản lý và triển khai các giải pháp kịp thời. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện chủ động, sáng tạo.

Đặc biệt, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số và giao dịch điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát, phân tích rủi ro và xử lý hồ sơ nhanh chóng, minh bạch. Nhờ chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ, công tác thu ngân sách được đảm bảo thông suốt, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu chung.

Trong năm 2025, số thu thuế nội địa toàn tỉnh ước đạt 22.911 tỷ đồng, đạt 115,5% dự toán pháp lệnh, bằng 110,3% so với thực hiện năm 2024.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026

Trong công tác tôn vinh người nộp thuế, Thuế tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng và đề nghị Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND tỉnh khen thưởng đối với 160 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc (năm 2023, 2024) trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Ngoài ra, để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thuế tỉnh đã triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” và tổ chức thành công kỳ quay thưởng năm 2025 trong tháng 11-12/2025.

Ngành thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Ảnh: AT

Đối với công tác chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Thuế tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phổ biến triển khai ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tính đến ngày 25/12/2025, toàn tỉnh đã có 8.103 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ trên 81%.

Ứng dụng này không chỉ giúp người kinh doanh quản lý hóa đơn dễ dàng mà còn là công cụ hữu hiệu để cơ quan thuế giám sát giao dịch chính xác, chống gian lận và đảm bảo nguồn thu bền vững.

Kể từ tháng 4/2025, ngành Thuế đã chính thức triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động dựa trên nền tảng Big Data và công nghệ 4.0. Hệ thống này tự động đối chiếu dữ liệu, cho phép người nộp thuế truy cập qua thiết bị di động với các tờ khai gợi ý sẵn thông tin, giúp giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian hoàn thuế tối đa chỉ còn 6 ngày làm việc. Với kết quả từ khi triển khai, đơn vị đã thực hiện hoàn thuế thành công cho 2.074 hồ sơ với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Song song đó, Thuế tỉnh Đồng Tháp đã tuyên truyền, hướng dẫn gần 30.000 hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Về thực hiện Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán" theo Quyết định 3389/QĐ-BTC và Kế hoạch 60 ngày chuyển đổi hộ kinh doanh chuyển sang hình thức kê khai thuế, tính đến hết năm 2025, trên địa bàn có 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hướng dẫn, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ 1/1/2026.

Công tác quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng được cơ quan thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm để chống thất thu trong nền kinh tế số. Qua rà soát, đơn vị đã xác định được 145 doanh nghiệp và 5.775 hộ kinh doanh có hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử với tổng doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Việc phối hợp với các cơ quan truyền thông và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để tuyên truyền đã giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của những đối tượng này.

Năm 2026, Thuế tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu quyết tâm hoàn thành số thu ngân sách đạt 23.226 tỷ đồng dự toán được giao. Để hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị đã đề ra các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì và phát triển các hệ thống kê khai, nộp thuế điện tử.../.