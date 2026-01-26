“Điểm tựa” giúp thuế Tây Ninh đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2026

(TBTCO) - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn kinh tế bắt đầu đi vào quỹ đạo phục hồi và phát triển ổn định. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu thu ngân sách năm 2026, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh đã chủ động xây dựng lộ trình với những giải pháp mang tính đột phá. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành con số dự toán, mà còn là xây dựng một hệ thống quản lý thuế minh bạch, hiện đại và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Đồng bộ các giải phóng trọng tâm

Năm 2025, dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, ngành Thuế Tây Ninh đã đạt được những kết quả rất khích lệ. Theo báo cáo tổng kết, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt con số ấn tượng (đạt 46.012 tỷ đồng (vượt 146,7% dự toán Trung ương giao). Kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của các doanh nghiệp trên địa bàn mà còn cho thấy hiệu quả của các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế đã đi vào cuộc sống, giúp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Trong năm 2026, ngành Thuế Tây Ninh sẽ quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; ứng dụng eTax Mobile sẽ tiếp tục được phổ cập đến từng hộ kinh doanh để tạo điều kiện thanh toán thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: Kỳ Phương

Bước sang năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước được giao với chỉ tiêu cao hơn (thu nội địa 46.381 tỷ đồng), đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống chính trị. Ngành Thuế tỉnh Tây Ninh xác định mục tiêu: "Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; đồng hành cùng doanh nghiệp và hiện đại hóa quản lý bằng công nghệ".

Định hướng trọng tâm của năm 2026 là thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế từ khâu tuyên truyền, hỗ trợ đến kiểm tra và xử lý vi phạm. Đặc biệt, ngành Thuế tiếp tục lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tăng tính tuân thủ tự nguyện.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời, Thuế tỉnh Tây Ninh triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp điều hành ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó tăng cường quản lý sát sao địa bàn, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích cụ thể từng khu vực, từng sắc thuế để có dự báo hàng tháng sát với thực tế phát sinh.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ tham mưu kịp thời, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách các cấp nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Công tác chống thất thu và chuyển giá được kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là các hành vi trốn thuế, chuyển giá và trục lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Một trong những giải pháp mang tính "xương sống" cho năm 2026 là việc áp dụng công nghệ thông tin vào mọi quy trình quản lý, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế.

Tiêu biểu, Thuế tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân (CCCD) làm mã số thuế. Việc kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp làm sạch dữ liệu và quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế.

Thuế Tây Ninh đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ 100% doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu, vàng bạc đá quý và dịch vụ ăn uống. Ứng dụng eTax Mobile sẽ tiếp tục được phổ cập đến từng hộ kinh doanh để tạo điều kiện thanh toán thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.

Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực kinh tế mới và rủi ro cao

Thuế tỉnh Tây Ninh xác định, sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý.

Cụ thể, quản lý thuế thương mại điện tử sẽ triển khai hiệu quả trên Cổng thông tin điện tử dành cho cá nhân, hộ kinh doanh. Hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để theo dấu các giao dịch điện tử, chuyển khoản nhằm hạn chế thất thu.

Cùng với đó, kiểm soát giao dịch bất động sản, tăng cường phân tích giá thị trường, đối chiếu thông tin từ văn phòng đăng ký đất đai và công chứng để ngăn chặn tình trạng kê khai giá thấp hơn thực tế.

Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành Thuế tỉnh Tây Ninh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của tỉnh Tây Ninh trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ảnh: Kỳ Phương.

Thuế tỉnh cũng sẽ quản lý thầu xây dựng tư nhân theo cách hối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát giá trị công trình thực tế, yêu cầu kê khai đúng hợp đồng và chi phí.

Ngành Thuế Tây Ninh xác định thanh tra, kiểm tra dựa trên phân tích rủi ro là công cụ quan trọng để đảm bảo sự công bằng. Trong đó, thanh tra có trọng tâm, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, giao dịch liên kết hoặc có kết quả kinh doanh lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng sản xuất.

Cũng trong năm 2026, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ quyết liệt thu hồi nợ, rà soát, phân loại tiền thuế nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp. Kiên quyết áp dụng cưỡng chế, công khai thông tin và tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế chây ỳ nợ thuế.

Hoàn thuế giá trị gia tăng, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp để quay vòng vốn, nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ để chống gian lận.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, yếu tố con người đóng vai trò quyết định, vì thế, Thuế Tây Ninh chú trọng nâng cao chất lượng nội ngành và đạo đức công vụ. Theo đó, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công chức tinh nhuệ, có phẩm chất đạo đức tốt và am hiểu công nghệ để đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại. Đồng hành cùng người nộp thuế, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng "hỏi rõ, trả lời đúng", không đùn đẩy né tránh vướng mắc của người dân.

Mặc khác, Thuế tỉnh sẽ tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế; đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan, các sở, ban ngành liên quan tăng cường các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế./.