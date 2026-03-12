(TBTCO) - Từ 22 giờ 00 phút ngày 12/3, Liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, giảm đan xen khi xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít, tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%.

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.025 đồng/lít, tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%; dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít, tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg, giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%.

Đây là kỳ điều hành thứ 3 liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Từ 22 giờ 00 phút ngày 12/3, giá xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít. Ảnh minh họa

Theo Bộ Công thương, nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12/3/2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.

Bộ Công thương cũng cho biết, thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 11/3/2026 có diễn biến tăng, giảm so với ngày 10/3/2026 tùy từng mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 11/3/2026 so với ngày 10/3/2026 là: 116,760 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,460 USD/thùng, tương đương giảm 2,06%); 129,170 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,750 USD/thùng, tương đương tăng 1,37%); 157,270 USD/thùng dầu hỏa (tăng 14,280 USD/thùng, tương đương tăng 9,99%); 163,560 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 3,160 USD/thùng, tương đương tăng 1,97%); 670,930 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,780 USD/tấn, tương đương giảm 1,73%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).