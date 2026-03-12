Triển vọng giá bạc khá tích cực, nhưng quỹ đạo tăng không cao

(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong trung và dài hạn, triển vọng giá bạc vẫn khá tích cực, nhưng quỹ đạo tăng giá có thể không leo dốc như trước do môi trường địa chính trị và thương mại toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động cao, khi xu hướng bảo hộ thương mại quay trở lại và các điểm nóng địa chính trị diễn biến phức tạp.

Giá bạc tăng 16% so với đầu tháng 2

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kể từ tháng 2 đến nay, tuy giá sản phẩm bạc COMEX chưa quay lại được kỷ lục thiết lập trong tháng 1, nhưng vẫn tăng 16% so với đầu tháng 2 lên gần 90 USD/ounce. Một số yếu tố chính chi phối diễn biến giá gồm: Diễn biến địa chính trị, căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang, gia tăng rủi ro gián đoạn đối với các hạ tầng năng lượng tại khu vực cũng như các tuyến vận tải biển chiến lược. Điều này có thể làm gia tăng chi phí năng lượng và vận tải, từ đó đẩy giá thành sản xuất và giá hàng hóa đi lên, dấy lên lo ngại về lạm phát quay trở lại và triển vọng nhu cầu công nghiệp suy yếu.

Đồng thời, môi trường thương mại bất định khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp trước đó theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Tổng thống Trump chính thức áp mức thuế tạm thời 10% trong 150 ngày đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, và sau đó đe dọa nâng mức thuế này lên 15%.

Thị trường trong nước, giá bạc miếng 999 bán ra trong khoảng 2,9 - 3,7 triệu đồng/lượng, vẫn biến động cùng chiều với giá thế giới. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, việc dự đoán chính sách tiền tệ của Mỹ trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh cuộc điều tra đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vẫn đang khiến thị trường quan ngại, trong khi thị trường vẫn đang đánh giá quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của ông Kevin Warsh - người được Tổng thống Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Fed.

Ông Nguyễn Đức Dũng cho rằng, giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi những nền tảng bền vững trong trung và dài hạn khi thị trường bạc thế giới được dự báo bước sang năm thâm hụt thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, trong bối cảnh nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư. Tồn kho bạc tại các trung tâm giao dịch lớn, gồm hệ thống kho lưu ký của sàn COMEX (Mỹ) và SHFE (Trung Quốc), đang có xu hướng suy giảm, qua đó phần nào cho thấy thị trường bạc vật chất vẫn tương đối thắt chặt.

Trong khi thị trường lao động Mỹ chưa cho thấy tín hiệu hồi phục bền vững thì áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi tăng qqthêm 126.000 việc làm trong tháng 1, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ đã mất 92.000 việc làm trong tháng 2. Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn ở mức 2,9%, ngày càng rời xa mục tiêu 2% của Fed.

Chỉ số đô la Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng cùng với kỳ vọng Fed chưa vội hạ lãi suất, đồng USD có xu hướng mạnh lên từ đầu tháng 3, qua đó tạo sức ép nhất định lên giá bạc.

Tuy nhiên, bối cảnh vĩ mô hiện trở nên khó đoán định hơn. Dù căng thẳng địa chính trị thường hỗ trợ giá kim loại quý nhờ vai trò trú ẩn, việc chi phí năng lượng và vận tải gia tăng đang làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại, qua đó gây sức ép lên triển vọng sản xuất công nghiệp. Trong bối cảnh bạc vừa mang đặc trưng của kim loại quý vừa gắn chặt với nhu cầu công nghiệp, yếu tố trú ẩn có thể bị lấn át phần nào bởi những lo ngại về tiêu thụ. Xa hơn, áp lực lạm phát kéo dài cũng có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và giữ lãi suất ở mức cao nhằm kiểm soát lạm phát.

Căng thẳng tại Trung Đông là yếu tố dẫn dắt tâm lý thị trường

Đánh giá thị trường bạc thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, trong ngắn hạn, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang là yếu tố dẫn dắt tâm lý thị trường và có thể khiến giá bạc biến động mạnh hơn. Tuy nhiên, diễn biến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị mà còn chịu ảnh hưởng đồng thời từ chính sách thương mại và tiền tệ.

Tình hình địa chính trị tại Trung Đông nếu căng thẳng sớm hạ nhiệt và rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu được xoa dịu, áp lực chi phí năng lượng và vận tải có thể giảm bớt, qua đó cải thiện triển vọng sản xuất công nghiệp và hỗ trợ giá bạc.

Ông Dũng dự báo, giá sản phẩm bạc COMEX trong tháng 3 có thể dao động trong vùng 80 - 95 USD/ounce với biên độ biến động tương đối lớn. Đối với thị trường trong nước, giá bạc miếng 999 bán ra có thể trong khoảng 2,9 - 3,7 triệu đồng/lượng, vẫn biến động cùng chiều với giá thế giới, nhưng biên độ tăng giảm có thể lớn hơn do còn chịu ảnh hưởng từ yếu tố tỷ giá, chi phí nhập khẩu, và nguồn cung trên thị trường nội địa.

Mức nợ công cao và tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài tại Mỹ khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các rủi ro tài khóa, qua đó sẽ duy trì nhu cầu đối với các tài sản mang tính phòng thủ như bạc.

Thị trường bạc toàn cầu vẫn đang đối mặt với tình trạng thâm hụt nguồn cung mang tính cơ cấu. Trong khi đó, nhu cầu bạc tiếp tục được duy trì ở mức cao nhờ sự phát triển của các lĩnh vực năng lượng mặt trời, điện tử và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng xu hướng tiết kiệm bạc trong quá trình sản xuất và việc thay thế một phần bạc bằng các vật liệu khác có thể khiến nhu cầu bạc trong lĩnh vực sản xuất tấm pin mặt trời bị hạn chế.

Ông Dũng khuyến nghị, dù các yếu tố nền tảng vẫn đang hỗ trợ triển vọng của thị trường bạc, môi trường thương mại và địa chính trị nhiều biến động có thể khiến xu hướng giá bạc trong trung và dài hạn trở nên khó dự báo hơn. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần duy trì kỷ luật giao dịch, theo dõi sát các yếu tố vĩ mô và đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm hạn chế rủi ro từ những biến động bất ngờ của thị trường.