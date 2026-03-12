Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa ban hành văn bản số 629/TTTN-XD thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp tổ công tác an ninh năng lượng trước diễn biến quân sự tại Trung Đông tiếp phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Chủ động theo dõi, phân tích, dự báo

Theo văn bản 629/TTTN-XD, ngày 10/3/2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông (Tổ công tác).

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 04/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công thương và các ý kiến phát biểu của các thành viên của Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận trong bối cảnh tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, việc chủ động theo dõi, phân tích, dự báo và chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan tọng, cấp bách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển sản xuất, đời sống người dân và bảo đảm quốc phòng an ninh như chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ và văn bản số 2025/VPCP-CN ngày 9/3/2026 của Văn phòng Chính phủ, trong đó trọng tâm là một số nhiệm vụ như sau với mục tiêu là không được để thiếu năng lượng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng yêu cầu đa dạng nguồn cung dầu thô trước diễn biến xung đột tại Trung Đông. Ảnh: An Thư

Bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu

Về các giải pháp trước mắt, phải đa dạng nguồn cung dầu thô. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Năng lượng-Quốc gia Việt Nam (PVN) và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc đàm phán với các đối tác, đặc biệt là Chính phủ Kuwait, Nhật Bản, Nga và các quốc gia cung cấp dầu thô khác, nhằm hỗ trợ tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước từ tháng 5 và các tháng tiếp theo.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu và phân bổ theo kế hoạch đã được giao, để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời, bảo đảm mức dự trữ theo quy định; xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống phát sinh.

Về quản lý thị trường trong nước, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hàng ngày để chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, khắc phục triệt để tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tập trung mua tích trữ trước thời điểm tăng giá.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung khác có liên quan để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp, cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể, thay thế quản lý bằng quy định giưới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố.

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công thương về sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng, báo cáo Chính phủ trước ngày 12/3/2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10), góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Bộ Công thương cần xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng. Ảnh: TL

Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm năng lượng

Về phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội, trong đó tập trung: khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Đồng thời phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục cho hoạt động của phương tiện, máy móc thi công các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Để bảo đảm cung cấp điện, Bộ Công thương chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản vận hành hệ thống điện trong trường hợp giá nhiên liệu đầu vào tăng cao hoặc nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện chủ động bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện, tối ưu hóa phương thức vận hành hệ thống điện; tăng cường quản lý phụ tải và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý ngay kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc xem xét bỏ Giấy phép khai thác trên 15% công suất khai thác khoáng sản đã ghi trong giấy phép.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Công thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vì găm hàng xăng dầu chờ tăng giá, trục lợi nhằm ổn định thị trường đảm bảo an ninh năng lượng. Chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện vận tải xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Về công tác truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin đúng định hướng, thận trọng, đặt lợi ích chung lên trên, không phân tích suy diễn theo hướng cực đoan, phức tạp hoá vấn đề gây bất ổn thị trường.