Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Điện Biên

(TBTCO) - Ngày 12/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu thuộc xã Thanh An, xã Thanh Yên, phường Mường Thanh và phường Điện Biên Phủ. Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng đã trao đổi, động viên các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử sắp tới, đồng thời nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP/Thu Giang

Công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã sẵn sàng trên mọi phương diện

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá tỉnh Điện Biên đã rất quyết liệt trong triển khai và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của các địa phương. Tại những xã, phường nơi đoàn công tác đến kiểm tra, các cấp ủy, chính quyền đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

Nhờ đó, các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử được triển khai bài bản, trách nhiệm. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã sẵn sàng trên mọi phương diện, từ cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức thực hiện, nghiệp vụ bầu cử cho đến việc chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu. Việc phân công nhiệm vụ cũng được thực hiện rất cụ thể, bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị từ các xã, phường đến toàn tỉnh Điện Biên phải tiếp tục rà soát toàn bộ công việc chuẩn bị. Các địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, kiểm tra kỹ lưỡng từng khâu, từng nhiệm vụ trước ngày bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ và báo cáo tình hình các khu vực bầu cử hằng ngày. Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 khu vực bỏ phiếu, vì vậy việc nắm chắc diễn biến ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng.

Một nội dung cần đặc biệt lưu ý là biến động về cử tri. Các địa phương cần theo dõi sát số lượng cử tri đến và đi, nhất là những trường hợp đề nghị chuyển nơi bỏ phiếu theo nguyện vọng, để bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiểm tra toàn bộ các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm các tổ bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ về nghiệp vụ, sẵn sàng tổ chức khai mạc ngày bầu cử trang trọng, ý nghĩa.

Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương bảo đảm tiến độ, quy trình và các bước tổ chức bầu cử đúng quy định, đúng thời gian. Đồng thời có thể phát động phong trào thi đua thực hiện “3 nhất”: Bầu cử nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và tỉ lệ cử tri tham gia cao nhất.

Các điểm bỏ phiếu cần được bố trí khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, từ chỗ ngồi, nước uống đến lực lượng hỗ trợ. Đặc biệt cần huy động đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn, giúp đỡ cử tri trong những thời điểm đông người.

Trong hai ngày cao điểm trước bầu cử, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo không khí phấn khởi trong nhân dân thông qua nhiều hình thức như phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số, cổ động trực quan, băng rôn, khẩu hiệu…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng thời, Ban bầu cử tỉnh cần cập nhật số liệu kịp thời để báo cáo Trung ương, phục vụ công tác tổng hợp và chỉ đạo chung, đặc biệt trong ngày bầu cử.