Sẵn sàng gánh vác trọng trách người đại biểu nhân dân

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng:

(TBTCO) - Ngày 15/3 tới, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhiều tâm huyết, gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng

Trước thềm sự kiện chính trị quan trọng này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Điện Biên, đã trình bày một chương trình hành động tâm huyết, thiết thực, sẵn sàng gánh vác trọng trách của người đại biểu nhân dân.

Gặp gỡ cử tri tại Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, ông đã có hơn 5 năm gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này trên các cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. “Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi cũng luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại Điện Biên, ngày 5/3/2026. Ảnh: Đức Thanh

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trên cương vị Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, ông đã tổ chức điều hành hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và có những đổi mới, cải tiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Với vai trò đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng cho biết, luôn liên hệ chặt chẽ và thường xuyên tiếp xúc với cử tri tỉnh Điện Biên nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan hữu quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi của cử tri.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, Bộ trưởng được Đảng, Nhà nước phân công về công tác tại tỉnh Điện Biên và được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. “Đây là khoảng thời gian quý báu để tôi được tìm hiểu sâu sắc và gắn bó với mảnh đất, con người Điện Biên; nhận diện các tiềm năng, cơ hội và khó khăn, thách thức của tỉnh để cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh đưa ra các quyết sách phù hợp trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội” - Bộ trưởng chia sẻ.

Sau đó, với cương vị là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và nay là Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với việc phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, Bộ trưởng luôn chú trọng ưu tiên cân đối nguồn lực để các tỉnh khó khăn, miền núi, biên giới, trong đó có tỉnh Điện Biên, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường tính kết nối vùng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Chương trình hành động với 4 trọng tâm

Căn cứ quy định pháp luật về tiêu chuẩn, vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Bộ trưởng cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung làm tốt những việc sau:

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội với cử tri, đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong quá trình phát triển. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tăng cường tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết trả lời của cơ quan có thẩm quyền.

“Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và trên cương vị của thành viên Chính phủ, tôi nhận thức rõ chính sách đúng thì cần đi kèm với nguồn lực đủ mạnh và cơ chế phân bổ hiệu quả. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm. Đồng thời đề xuất các giải pháp tài chính ngân sách linh hoạt phù hợp đặc thù của miền núi và biên giới. Trên cơ sở khả năng phân bổ ngân sách, Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Trung ương để tham mưu bố trí ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án thiết yếu, tạo liên kết các khu vực miền núi biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, điều kiện sản xuất cũng như giao thông lưu thông đi lại của nhân dân trên địa bàn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Điện Biên ngày 5/3/2026.

Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của tỉnh, nguyện vọng của nhân dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi làm cơ sở trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách pháp luật. Tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế vốn có, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống của người dân, nhất là người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế.

Thứ hai, tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sự đồng bộ, hài hòa giữa tăng trưởng và phát triển, giữa kinh tế - xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính và với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Bộ trưởng khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Chính phủ, Quốc hội và các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành Tài chính theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá tổng thể hiệu quả của các chính sách đã ban hành để kịp thời hoàn thiện theo yêu cầu phát triển, tháo gỡ dứt điểm các nút thắt.

Bộ trưởng cũng sẽ chú trọng tham gia ý kiến đề xuất những chính sách, cơ chế đặc thù, ưu đãi đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối của nền kinh tế từng thời kỳ.

Thứ ba, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm giám sát tại các kỳ họp của Quốc hội, giám sát chuyên đề và thường xuyên theo chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Đánh giá tính đúng đắn, thiết thực của chính sách pháp luật, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm đạt được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ tư, đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Bộ trưởng sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực về những vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định tại Quốc hội.

Bộ trưởng cũng sẽ quan tâm tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ động tham mưu Chính phủ, Quốc hội trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng thiết yếu, chú trọng phân bổ nguồn lực hợp lý cho các tỉnh miền núi biên giới khó khăn, trong đó có tỉnh Điện Biên, nhằm góp phần khắc phục các hạn chế, điểm nghẽn, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.