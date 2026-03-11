(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng đang định hình dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với dòng vốn chủ động có thể gia tăng trước và dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF dự kiến giải ngân mạnh hơn sau khi thị trường được đưa vào rổ chỉ số mới nổi.

Dòng tiền đón kỳ vọng nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào kỳ rà soát tháng 3 của FTSE Russell trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Theo lịch trình, kết quả đánh giá có thể được công bố vào đầu tháng 4 tới. Diễn biến này đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng chi phối tâm lý thị trường, khi việc nâng hạng được kỳ vọng sẽ cải thiện mức độ hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.

Giới chuyên gia nhận định, trước thời điểm tháng 5/2026, thị trường nhiều khả năng ghi nhận sự gia tăng của dòng vốn chủ động khi các nhà đầu tư giao dịch dựa trên kỳ vọng nâng hạng. Lực cầu này đến từ cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu thông qua các quỹ đầu tư chủ động.

Dòng vốn đón đầu kỳ vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Đức Thanh.

Trước khi việc nâng hạng chính thức có hiệu lực, dự kiến vào khoảng tháng 9, dòng vốn trên thị trường nhiều khả năng vẫn chủ yếu đến từ các quỹ chủ động và nhà đầu tư trong nước. Trong giai đoạn này, hoạt động giao dịch phần lớn mang tính đón đầu sự kiện, khi các nhà đầu tư chủ động điều chỉnh danh mục theo kỳ vọng về sự thay đổi vị thế của thị trường Việt Nam trong các bộ chỉ số quốc tế.

Sau thời điểm nâng hạng chính thức, dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số của FTSE Russell dự kiến sẽ bắt đầu giải ngân vào thị trường Việt Nam. Ước tính ban đầu cho thấy thị trường có thể thu hút khoảng 0,5 - 1 tỷ USD dòng vốn thụ động khi các quỹ đầu tư thực hiện tái cơ cấu danh mục để phân bổ tỷ trọng cho thị trường mới nổi. Sự tham gia của dòng vốn này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thanh khoản, đồng thời gia tăng sự hiện diện của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9, khi FTSE Russell tiếp tục theo dõi và đánh giá tiến trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, dòng tiền được dự báo vẫn duy trì xu hướng chảy vào thị trường khi kỳ vọng nâng hạng tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố hỗ trợ, thị trường cũng đang chịu tác động từ những biến động của môi trường bên ngoài. Các diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, cùng với những rủi ro liên quan đến chính sách thương mại toàn cầu đã khiến thị trường tài chính quốc tế ghi nhận nhiều phiên biến động mạnh. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhất định khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng.

Trước các yếu tố bất định từ bên ngoài, nhiều nhà đầu tư đã có xu hướng cơ cấu lại danh mục, dịch chuyển dòng vốn sang các nhóm cổ phiếu hoặc ngành nghề được đánh giá an toàn hơn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong ngắn hạn khi nhà đầu tư theo dõi sát các yếu tố vĩ mô và địa chính trị trên thế giới.

Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, các yếu tố nền tảng của kinh tế Việt Nam vẫn duy trì triển vọng tích cực trong trung và dài hạn. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức cao, các cân đối vĩ mô cơ bản được đảm bảo và môi trường chính trị ổn định được xem là những yếu tố giúp thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư quốc tế.

Nâng hạng mở rộng dư địa dòng vốn

Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang đối mặt với những bất ổn gia tăng, Việt Nam vẫn được nhìn nhận là một điểm đến tương đối ổn định trong khu vực. Yếu tố này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng tiếp tục phát triển, bất chấp những biến động ngắn hạn từ môi trường bên ngoài.

Dòng vốn trong và ngoài nước được kỳ vọng gia tăng vào thị trường chứng khoán. Ảnh minh hoạ.

Cùng với đó, triển vọng nâng hạng thị trường trong năm 2026 đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng được giới đầu tư theo dõi. Nếu quá trình này diễn ra đúng kỳ vọng, sự gia tăng của cả dòng vốn chủ động và dòng vốn thụ động được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và cải thiện triển vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh - Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS), việc nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong dài hạn. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ tác động giữa các giai đoạn khác nhau, bởi diễn biến của dòng vốn đầu tư có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Trong ngắn hạn, một số quỹ đầu tư nước ngoài đã tham gia thị trường Việt Nam thời gian qua chủ yếu dựa trên các quy định trong điều lệ quỹ. Theo đó, nhiều quỹ chỉ được phép đầu tư vào các thị trường cận biên. Vì vậy, khi Việt Nam tiến gần tới khả năng được nâng hạng lên thị trường mới nổi, một số nhà đầu tư có thể chốt lời và rút vốn khỏi thị trường do không còn phù hợp với tiêu chí đầu tư của quỹ.

Song song với đó, thị trường cũng có thể ghi nhận sự tham gia của nhóm nhà đầu tư khác có chiến lược tập trung vào các thị trường mới nổi. Đối với nhóm này, Việt Nam được đánh giá là một cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, phần lớn các quỹ thường có xu hướng chờ đến khi quá trình nâng hạng hoàn tất và thị trường chính thức được đưa vào các bộ chỉ số liên quan trước khi thực hiện giải ngân.

Về dòng vốn, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu tác động đồng thời từ dòng vốn nước ngoài và dòng vốn trong nước. Theo một số dự báo, sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số của thị trường mới nổi, các quỹ thụ động có thể giải ngân ngay khoảng 1 - 1,5 tỷ USD do yêu cầu tái cơ cấu danh mục theo chỉ số. Bên cạnh đó, các quỹ chủ động cũng có thể lần lượt tham gia thị trường, dù quy mô và thời điểm giải ngân trong ngắn hạn khó dự đoán. Trong trung và dài hạn, tổng quy mô dòng vốn này có thể đạt trên 5 tỷ USD.

Đối với dòng vốn trong nước, thị trường hiện đang đối mặt với một số khó khăn nhất định khi mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, theo ông Minh, mức lãi suất phổ biến hiện nay chủ yếu dao động quanh 7 - 8%, trong khi đầu tư vào thị trường chứng khoán trong những năm gần đây vẫn mang lại mức lợi suất ổn định khoảng 9%. Vì vậy, khi các biến động ban đầu qua đi và nhà đầu tư có đánh giá đầy đủ hơn về triển vọng thị trường, dòng vốn trong nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục quay trở lại thị trường chứng khoán.